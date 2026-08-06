O nível do Rio Piracicaba chegou a apenas 1,23 metro nesta quinta-feira (6), de acordo com dados do SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo). A marca foi registrada após um período de estiagem na cidade, que permanece há vários dias sem chuvas.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no rio na manhã desta quinta-feira e constatou a redução da vazão. Em diversos trechos, bancos de areia ficaram mais aparentes e a lâmina d'água apresentou nível inferior ao observado nas últimas semanas.

A diminuição do nível do rio acompanha as condições climáticas registradas em Piracicaba, marcadas pela ausência de precipitações e pelos baixos índices de umidade do ar.