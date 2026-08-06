O nível do Rio Piracicaba chegou a apenas 1,23 metro nesta quinta-feira (6), de acordo com dados do SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo). A marca foi registrada após um período de estiagem na cidade, que permanece há vários dias sem chuvas.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no rio na manhã desta quinta-feira e constatou a redução da vazão. Em diversos trechos, bancos de areia ficaram mais aparentes e a lâmina d'água apresentou nível inferior ao observado nas últimas semanas.
A diminuição do nível do rio acompanha as condições climáticas registradas em Piracicaba, marcadas pela ausência de precipitações e pelos baixos índices de umidade do ar.
Saiba mais:
- Tarifaço dos EUA ameaça 10 mil empregos na região de Piracicaba
- Estudante perde bolsa do Prouni após mãe fazer apostas online
Segundo a previsão meteorológica, o tempo deve mudar a partir desta quinta-feira com a chegada de áreas de instabilidade à região. A expectativa é de ocorrência de chuvas nos próximos dias, o que poderá contribuir para o aumento da vazão do Rio Piracicaba, dependendo do volume acumulado nas cabeceiras da bacia.
O SAISP realiza o monitoramento contínuo do nível dos rios paulistas, fornecendo informações que auxiliam no acompanhamento das condições hidrológicas e na prevenção de eventos relacionados a cheias e estiagens.
A previsão é de que os próximos dias sejam marcados por pancadas de chuva em Piracicaba, após um período prolongado de tempo seco. Caso as precipitações se confirmem, o nível do Rio Piracicaba poderá apresentar elevação gradual nos próximos dias.
Ver essa foto no Instagram