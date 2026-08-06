07 de agosto de 2026
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BAIXA VAZÃO DO RIO

Nível do Rio Piracicaba chega a 1,23 metro nesta quinta-feira

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A marca foi registrada após um período de estiagem na cidade, que permanece há vários dias sem chuvas na cidade
A marca foi registrada após um período de estiagem na cidade, que permanece há vários dias sem chuvas na cidade

O nível do Rio Piracicaba chegou a apenas 1,23 metro nesta quinta-feira (6), de acordo com dados do SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo). A marca foi registrada após um período de estiagem na cidade, que permanece há vários dias sem chuvas.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no rio na manhã desta quinta-feira e constatou a redução da vazão. Em diversos trechos, bancos de areia ficaram mais aparentes e a lâmina d'água apresentou nível inferior ao observado nas últimas semanas.

A diminuição do nível do rio acompanha as condições climáticas registradas em Piracicaba, marcadas pela ausência de precipitações e pelos baixos índices de umidade do ar.

Saiba mais:

Segundo a previsão meteorológica, o tempo deve mudar a partir desta quinta-feira com a chegada de áreas de instabilidade à região. A expectativa é de ocorrência de chuvas nos próximos dias, o que poderá contribuir para o aumento da vazão do Rio Piracicaba, dependendo do volume acumulado nas cabeceiras da bacia.

O SAISP realiza o monitoramento contínuo do nível dos rios paulistas, fornecendo informações que auxiliam no acompanhamento das condições hidrológicas e na prevenção de eventos relacionados a cheias e estiagens.

A previsão é de que os próximos dias sejam marcados por pancadas de chuva em Piracicaba, após um período prolongado de tempo seco. Caso as precipitações se confirmem, o nível do Rio Piracicaba poderá apresentar elevação gradual nos próximos dias.

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