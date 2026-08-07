08 de agosto de 2026
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ALERTA DO TEMPO

Ciclone-bomba avança e coloca Piracicaba em alerta para ventos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Inmet
Moradores de Piracicaba e região devem ficar atentos ao sábado (8), quando as instabilidades associadas ao ciclone ainda podem provocar chuva e rajadas de vento.
Moradores de Piracicaba e região devem ficar atentos ao sábado (8), quando as instabilidades associadas ao ciclone ainda podem provocar chuva e rajadas de vento.

Piracicaba está entre as áreas do interior de São Paulo incluídas nos avisos meteorológicos relacionados à passagem de um ciclone extratropical que ganhou força rapidamente sobre o Atlântico Sul. Para esta sexta-feira (7) e sábado (8), há previsão de condições favoráveis a ventos fortes e tempestades em diferentes pontos do Estado, exigindo atenção principalmente durante períodos de instabilidade.

O sistema também influencia outras regiões do país e mantém estados do Sul e do Sudeste sob atenção. Próximo ao centro do ciclone, sobre o oceano, as rajadas podem superar 100 km/h. No continente, a intensidade varia conforme a distância do núcleo e a atuação das áreas de instabilidade.

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Interior paulista entra na rota da mudança

Na região de Piracicaba, o alerta do Inmet inclui tanto a possibilidade de vendaval quanto de tempestades. O cenário pode favorecer rajadas de vento, chuva localizada e trovoadas, enquanto outras áreas do interior paulista também enfrentam condições semelhantes nesta sexta-feira.

O risco mais relevante para a população durante episódios de ventania envolve a queda de galhos e árvores, danos em estruturas mais vulneráveis e interrupções no fornecimento de energia. Por isso, a recomendação é evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas e outras estruturas que possam oferecer risco durante as rajadas.

A instabilidade deve avançar pelo Sudeste entre a sexta-feira e o sábado (8), mas a intensidade não será igual em todas as cidades. No litoral paulista, por exemplo, são esperados ventos mais fortes, enquanto o interior pode registrar efeitos pontuais associados à passagem das áreas de instabilidade.

Depois da ventania, o frio ganha espaço

A passagem do sistema não representa apenas uma mudança momentânea nas condições do céu. Depois que o ciclone se afastar em direção ao oceano, uma área de alta pressão deve favorecer o avanço de ar frio pelo centro-sul do Brasil a partir de domingo (9), provocando uma queda mais acentuada das temperaturas.

Para quem vive no interior paulista, isso significa uma virada rápida no padrão do tempo: a atenção inicial fica voltada para vento, chuva e possíveis trovoadas, enquanto os dias seguintes tendem a trazer temperaturas mais baixas. O cenário pode continuar influenciando o Sudeste e o Centro-Oeste na sequência.

O fenômeno é classificado como ciclone-bomba quando uma área de baixa pressão se intensifica de maneira muito rápida. Apesar do nome chamar atenção, os impactos sobre cada cidade dependem da trajetória e da distância em relação ao núcleo do sistema. Por isso, moradores de Piracicaba e região devem acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos, principalmente durante os períodos de maior instabilidade.

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