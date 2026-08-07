O sistema também influencia outras regiões do país e mantém estados do Sul e do Sudeste sob atenção. Próximo ao centro do ciclone, sobre o oceano, as rajadas podem superar 100 km/h. No continente, a intensidade varia conforme a distância do núcleo e a atuação das áreas de instabilidade.

Piracicaba está entre as áreas do interior de São Paulo incluídas nos avisos meteorológicos relacionados à passagem de um ciclone extratropical que ganhou força rapidamente sobre o Atlântico Sul. Para esta sexta-feira (7) e sábado (8), há previsão de condições favoráveis a ventos fortes e tempestades em diferentes pontos do Estado, exigindo atenção principalmente durante períodos de instabilidade.

Na região de Piracicaba, o alerta do Inmet inclui tanto a possibilidade de vendaval quanto de tempestades. O cenário pode favorecer rajadas de vento, chuva localizada e trovoadas, enquanto outras áreas do interior paulista também enfrentam condições semelhantes nesta sexta-feira.

O risco mais relevante para a população durante episódios de ventania envolve a queda de galhos e árvores, danos em estruturas mais vulneráveis e interrupções no fornecimento de energia. Por isso, a recomendação é evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas e outras estruturas que possam oferecer risco durante as rajadas.

A instabilidade deve avançar pelo Sudeste entre a sexta-feira e o sábado (8), mas a intensidade não será igual em todas as cidades. No litoral paulista, por exemplo, são esperados ventos mais fortes, enquanto o interior pode registrar efeitos pontuais associados à passagem das áreas de instabilidade.

Depois da ventania, o frio ganha espaço