Um trabalhador de 45 anos morreu na manhã desta quinta-feira (6) após sofrer um grave acidente de trabalho em uma cerâmica localizada em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Luís Paulo Mesquita, foi prensada por um rolo compressor durante a atividade na empresa. O trabalhador sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local antes de ser socorrido.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia técnica.
Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado para a Funerária Municipal.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes