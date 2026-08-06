07 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Fatalidade: trabalhador morre esmagado por rolo compressor

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atenderam a ocorrência após um trabalhador morrer em um acidente de trabalho em uma cerâmica de Cordeirópolis, na manhã desta quinta-feira (6).
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atenderam a ocorrência após um trabalhador morrer em um acidente de trabalho em uma cerâmica de Cordeirópolis, na manhã desta quinta-feira (6).

Um trabalhador de 45 anos morreu na manhã desta quinta-feira (6) após sofrer um grave acidente de trabalho em uma cerâmica localizada em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Luís Paulo Mesquita, foi prensada por um rolo compressor durante a atividade na empresa. O trabalhador sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local antes de ser socorrido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia técnica.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado para a Funerária Municipal.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes

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