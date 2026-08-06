Um trabalhador de 45 anos morreu na manhã desta quinta-feira (6) após sofrer um grave acidente de trabalho em uma cerâmica localizada em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Luís Paulo Mesquita, foi prensada por um rolo compressor durante a atividade na empresa. O trabalhador sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local antes de ser socorrido.