O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza, a partir de segunda-feira, (10), 179 vagas de emprego para candidatos de diferentes perfis profissionais. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, com salários que chegam a R$ 4.200, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

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Entre as funções com maior número de vagas estão ajudante de pátio de sucata, com 50 oportunidades, cozinheiro líder e serviços gerais, com 10 vagas cada, e garçom, com oito vagas. Também há vagas para auxiliar de produção, ajudante, auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência (PCD), barman, sushiman, auxiliar de sushiman, carpinteiro de obras e vendedor, entre outras.