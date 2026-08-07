08 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADES

CAT oferece 179 vagas de emprego em diversas áreas em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
CAT de Piracicaba disponibiliza vagas em diferentes áreas de atuação, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência.
CAT de Piracicaba disponibiliza vagas em diferentes áreas de atuação, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência.

O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza, a partir de segunda-feira, (10), 179 vagas de emprego para candidatos de diferentes perfis profissionais. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, com salários que chegam a R$ 4.200, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

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Entre as funções com maior número de vagas estão ajudante de pátio de sucata, com 50 oportunidades, cozinheiro líder e serviços gerais, com 10 vagas cada, e garçom, com oito vagas. Também há vagas para auxiliar de produção, ajudante, auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência (PCD), barman, sushiman, auxiliar de sushiman, carpinteiro de obras e vendedor, entre outras.

Os maiores salários são destinados às vagas de eletricista automotivo, com remuneração de R$ 4.200. Também se destacam as oportunidades para pedreiro, carpinteiro de obras e ajudante de obras, com salários de até R$ 3.100, além de auxiliar de cozinha, cuja remuneração chega a R$ 3.010.

Os requisitos variam conforme a função. Há vagas que exigem ensino fundamental ou médio completo, experiência profissional, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B ou D e cursos específicos, como operador de empilhadeira e transporte coletivo de passageiros. Algumas oportunidades também exigem disponibilidade para viagens.

O painel de vagas contempla ainda funções que não exigem experiência, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

As candidaturas devem ser realizadas por meio do Painel de Vagas https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/ . As oportunidades permanecem abertas até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas. 

O CAT orienta os candidatos a manterem o cadastro atualizado e verificarem atentamente os requisitos de cada vaga antes de efetuar a candidatura.

O Centro de Apoio ao Trabalhador funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.

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