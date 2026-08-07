O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza, a partir de segunda-feira, (10), 179 vagas de emprego para candidatos de diferentes perfis profissionais. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, com salários que chegam a R$ 4.200, além de benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.
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Entre as funções com maior número de vagas estão ajudante de pátio de sucata, com 50 oportunidades, cozinheiro líder e serviços gerais, com 10 vagas cada, e garçom, com oito vagas. Também há vagas para auxiliar de produção, ajudante, auxiliar de linha de produção para pessoas com deficiência (PCD), barman, sushiman, auxiliar de sushiman, carpinteiro de obras e vendedor, entre outras.
Os maiores salários são destinados às vagas de eletricista automotivo, com remuneração de R$ 4.200. Também se destacam as oportunidades para pedreiro, carpinteiro de obras e ajudante de obras, com salários de até R$ 3.100, além de auxiliar de cozinha, cuja remuneração chega a R$ 3.010.
Os requisitos variam conforme a função. Há vagas que exigem ensino fundamental ou médio completo, experiência profissional, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B ou D e cursos específicos, como operador de empilhadeira e transporte coletivo de passageiros. Algumas oportunidades também exigem disponibilidade para viagens.
O painel de vagas contempla ainda funções que não exigem experiência, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.
As candidaturas devem ser realizadas por meio do Painel de Vagas https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/ . As oportunidades permanecem abertas até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas.
O CAT orienta os candidatos a manterem o cadastro atualizado e verificarem atentamente os requisitos de cada vaga antes de efetuar a candidatura.
O Centro de Apoio ao Trabalhador funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.