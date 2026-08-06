Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta quinta-feira (6) na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), na altura do km 42, no sentido Norte, em Piracicaba.

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De acordo com as primeiras informações, o motorista de um Chevrolet Corsa perdeu o controle da direção, bateu violentamente contra uma placa de sinalização e, na sequência, o veículo capotou. Logo após o impacto, o automóvel foi tomado pelas chamas, aumentando a gravidade da ocorrência.