Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta quinta-feira (6) na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), na altura do km 42, no sentido Norte, em Piracicaba.
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De acordo com as primeiras informações, o motorista de um Chevrolet Corsa perdeu o controle da direção, bateu violentamente contra uma placa de sinalização e, na sequência, o veículo capotou. Logo após o impacto, o automóvel foi tomado pelas chamas, aumentando a gravidade da ocorrência.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas imediatamente e realizaram um rápido trabalho de resgate das vítimas.
O motorista, de 33 anos, sofreu ferimentos gravíssimos. Ele foi entubado ainda no local pela equipe do SAMU e encaminhado em estado crítico para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece sob cuidados intensivos.
O passageiro sofreu apenas escoriações leves. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da região.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.