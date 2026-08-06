07 de agosto de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Carro capota, pega fogo e deixa motorista em estado grave

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
Após capotar, o carro foi destruído pelo fogo.
Após capotar, o carro foi destruído pelo fogo.

 Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta quinta-feira (6) na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), na altura do km 42, no sentido Norte, em Piracicaba.

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De acordo com as primeiras informações, o motorista de um Chevrolet Corsa perdeu o controle da direção, bateu violentamente contra uma placa de sinalização e, na sequência, o veículo capotou. Logo após o impacto, o automóvel foi tomado pelas chamas, aumentando a gravidade da ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas imediatamente e realizaram um rápido trabalho de resgate das vítimas.

O motorista, de 33 anos, sofreu ferimentos gravíssimos. Ele foi entubado ainda no local pela equipe do SAMU e encaminhado em estado crítico para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece sob cuidados intensivos.

O passageiro sofreu apenas escoriações leves. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da região.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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