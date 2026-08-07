Alguns dias após constatar a ausência da maior parte das bandeiras da Praça das Bandeiras, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba (JP) voltou ao local e confirmou que os símbolos dos municípios da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) foram reinstalados.

No dia 17 de julho, o JP publicou uma reportagem mostrando que apenas três bandeiras permaneciam hasteadas, enquanto a maioria dos mastros estava vazia, situação que havia sido denunciada por leitores do jornal nas redes sociais.

Agora, em nova visita realizada nesta quinta-feira (06/08), a reportagem verificou que as bandeiras voltaram a ocupar os mastros, devolvendo ao espaço a proposta original para a qual foi criado.

Visitantes do local deram falta das bandeiras