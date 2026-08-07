Alguns dias após constatar a ausência da maior parte das bandeiras da Praça das Bandeiras, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba (JP) voltou ao local e confirmou que os símbolos dos municípios da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) foram reinstalados.
No dia 17 de julho, o JP publicou uma reportagem mostrando que apenas três bandeiras permaneciam hasteadas, enquanto a maioria dos mastros estava vazia, situação que havia sido denunciada por leitores do jornal nas redes sociais.
Agora, em nova visita realizada nesta quinta-feira (06/08), a reportagem verificou que as bandeiras voltaram a ocupar os mastros, devolvendo ao espaço a proposta original para a qual foi criado.
Visitantes do local deram falta das bandeiras
Na reportagem publicada em julho, a equipe do JP confirmou que a Praça das Bandeiras apresentava um cenário diferente daquele planejado em sua inauguração. A ausência da maior parte das bandeiras chamou a atenção de frequentadores e motivou questionamentos sobre a manutenção do monumento.
A Praça das Bandeiras foi inaugurada em maio de 2023 para simbolizar a integração dos 24 municípios que compõem a Região Metropolitana de Piracicaba. Instalada ao redor do chafariz do Parque da Rua do Porto, ela reúne as bandeiras das cidades que integram a RMP.
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Na inauguração, o então prefeito Luciano Almeida, que presidia o Conselho da Região Metropolitana de Piracicaba, destacou que o espaço representava a união entre os municípios e o fortalecimento de políticas públicas conjuntas nas áreas de saúde, educação, segurança e desenvolvimento regional.
Além das bandeiras, o local conta com um totem contendo os nomes de todas as cidades integrantes da Região Metropolitana de Piracicaba.
Bandeiras voltam a compor o monumento
Com a reposição das bandeiras, a Praça das Bandeiras volta a apresentar o aspecto idealizado quando foi inaugurada, restabelecendo um dos principais símbolos da integração regional.
A reportagem do Jornal de Piracicaba segue acompanhando temas relacionados à conservação dos espaços públicos e continuará fiscalizando situações apontadas pela população.