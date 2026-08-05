PROFESSORA: SRA. ANGELA MARIA DOS SANTOS LATANZE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Andre Augusto dos Santos e da Sra. Odete Mariano dos Santos, era casada com o Sr. Paulo Roberto Lattanzio; deixa o filho: César Augusto Lattanzio. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO CARLOS PEREIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Francisco Pereira e da Sra. Germina Pereira de Souza, era casado com a Sra. Helena Maria de Oliveira Pereira; deixa os filhos: Antonio Carlos Pereira Junior, casado com a Sra. Debora Sartori Pereira; Juliano de Oliveira Pereira, casado com a Sra. Camila Almeida Pereira e Fernanda de Oliveira Pereira Werner, casada com o Sr. Lucas Werner. Deixa 05 netos, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 13h às 18h30 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA.CECILIA VERA GALESI Faleceu dia 04/08/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era filha do Sr. Jose Galesi e da Sra. Eudoxia Tomaziello Galesi, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/08/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.