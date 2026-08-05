Um bebê prematuro morreu poucos minutos após nascer durante um parto na recepção do Hospital da Cidade, em Maceió (AL). O caso aconteceu na segunda-feira (3), quando a mãe, grávida de aproximadamente seis meses, entrou em trabalho de parto antes de ser encaminhada para a área de atendimento obstétrico. Segundo o atestado de óbito, o recém-nascido permaneceu vivo por apenas 22 minutos.
Identificado como Nícolas Ravi, o bebê nasceu com 590 gramas e caiu no chão no momento do parto. Após o nascimento, ele recebeu atendimento e foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, mas não resistiu. O documento que registrou o óbito aponta como causas da morte a insuficiência respiratória aguda, a síndrome do desconforto respiratório e a prematuridade extrema, além de citar a diabetes gestacional materna como condição que pode ter contribuído para o desfecho.
A divulgação do atestado acrescenta novas informações ao caso, que passou a ser investigado pelo hospital e pode ser levado à Justiça pela família.
VEJA MAIS:
- Ladrão encosta faca em pescoço de menino de 7 anos em assalto
- Violações contra mulheres crescem 40% em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Atendimento é questionado pela família
De acordo com familiares, a gestante, Morgana Lopes, de 21 anos, chegou ao Hospital da Cidade por volta das 16h05 após sentir dores e contrações. Eles afirmam que ela aguardou atendimento por mais de uma hora e que a bolsa rompeu ainda na recepção da unidade.
Segundo o relato da família, durante os procedimentos iniciais de avaliação, o parto aconteceu de forma repentina. Nesse momento, o bebê nasceu e caiu no chão antes de ser socorrido pela equipe de saúde.
Diante do ocorrido, parentes informaram que pretendem buscar a responsabilização pelo caso na Justiça. Até a divulgação das informações mais recentes, a família afirmava que ainda não havia sido ouvida pelos órgãos responsáveis pela investigação.
Hospital instaurou apuração interna
Em nota, o Hospital da Cidade informou que abriu um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do caso e avaliar toda a assistência prestada à paciente durante o atendimento.
A unidade também comunicou que Morgana permanece internada, recebendo acompanhamento médico e suporte de uma equipe multiprofissional. Segundo o hospital, os familiares estão sendo assistidos pelos serviços de assistência social e apoio psicológico.
Ainda conforme a instituição, a maternidade já realizou mais de 4 mil partos desde sua inauguração e mantém protocolos voltados ao atendimento de gestantes e recém-nascidos. A investigação interna segue em andamento para esclarecer o que ocorreu durante o atendimento.