Um bebê prematuro morreu poucos minutos após nascer durante um parto na recepção do Hospital da Cidade, em Maceió (AL). O caso aconteceu na segunda-feira (3), quando a mãe, grávida de aproximadamente seis meses, entrou em trabalho de parto antes de ser encaminhada para a área de atendimento obstétrico. Segundo o atestado de óbito, o recém-nascido permaneceu vivo por apenas 22 minutos.

Identificado como Nícolas Ravi, o bebê nasceu com 590 gramas e caiu no chão no momento do parto. Após o nascimento, ele recebeu atendimento e foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, mas não resistiu. O documento que registrou o óbito aponta como causas da morte a insuficiência respiratória aguda, a síndrome do desconforto respiratório e a prematuridade extrema, além de citar a diabetes gestacional materna como condição que pode ter contribuído para o desfecho.

A divulgação do atestado acrescenta novas informações ao caso, que passou a ser investigado pelo hospital e pode ser levado à Justiça pela família.