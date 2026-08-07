Depois de mais de 60 anos convivendo com a dependência do cigarro, o aposentado Sergio Ali, de 72 anos, vive uma nova fase. Fumante desde os 9 anos de idade e acostumado a consumir até três maços de cigarro por dia, ele encontrou no grupo de combate ao tabagismo da Unidade de Saúde da Família (USF) Chapadão II o apoio necessário para abandonar o vício.

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A transformação foi ainda maior: junto com o cigarro, Sergio também deixou o consumo de álcool. “Fumava três maços de cigarro e tomava um litro de pinga por dia”, relembra o aposentado.