Depois de um longo período de estiagem, o tempo deve mudar em Piracicaba nos próximos dias. A previsão meteorológica aponta o retorno da chuva entre esta quinta-feira (6) e segunda-feira (10), encerrando uma sequência de dias marcados pelo tempo seco e pela baixa umidade do ar.

Segundo os dados meteorológicos, a aproximação de uma frente fria deve provocar instabilidade em toda a região. A previsão é de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e, em alguns pontos, queda de granizo.

Além de amenizar o tempo seco, a chuva também deve provocar uma queda nas temperaturas. A expectativa é que os dias fiquem mais amenos ao longo da segunda metade da semana, com aumento da umidade relativa do ar.