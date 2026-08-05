Depois de um longo período de estiagem, o tempo deve mudar em Piracicaba nos próximos dias. A previsão meteorológica aponta o retorno da chuva entre esta quinta-feira (6) e segunda-feira (10), encerrando uma sequência de dias marcados pelo tempo seco e pela baixa umidade do ar.
Segundo os dados meteorológicos, a aproximação de uma frente fria deve provocar instabilidade em toda a região. A previsão é de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e, em alguns pontos, queda de granizo.
Além de amenizar o tempo seco, a chuva também deve provocar uma queda nas temperaturas. A expectativa é que os dias fiquem mais amenos ao longo da segunda metade da semana, com aumento da umidade relativa do ar.
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Nas últimas semanas, Piracicaba enfrentou baixos índices de umidade, situação que favoreceu o registro de queimadas em diferentes áreas da cidade e da região. A chegada da chuva pode contribuir para melhorar as condições do ar e reduzir os impactos causados pela estiagem, embora o volume previsto ainda dependa da evolução das condições atmosféricas.
Os meteorologistas alertam que as instabilidades podem ocorrer de forma isolada e com intensidade variável. Em alguns momentos, há possibilidade de temporais, com ventos fortes e granizo, exigindo atenção da população.
Em caso de chuva intensa, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não estacionar veículos sob árvores e redobrar os cuidados no trânsito, já que pistas molhadas reduzem a aderência dos veículos e aumentam o risco de acidentes.
A orientação também é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os alertas emitidos pelos órgãos oficiais, já que as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo dos próximos dias.
Se a previsão se confirmar, este será o primeiro episódio de chuva mais abrangente em Piracicaba desde o início do período de estiagem registrado neste inverno.