A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realizará, nos dias 18 e 19 de agosto de 2026, a 21ª Feira de Carreiras da Esalq/USP, iniciativa que busca fortalecer a conexão entre estudantes, empresas e o mercado de trabalho.
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Promovido pela ESALQ Jr. Consultoria, o evento contará com atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, divulgação de oportunidades e aproximação com diferentes áreas de atuação.
A programação terá início na terça-feira (18), com o Circuito de Carreiras, das 16h às 20h, na Sala BM&F do Pavilhão de Economia da Esalq. A atividade reunirá representantes de empresas para compartilhar experiências profissionais, apresentar trajetórias de carreira, discutir processos seletivos e abordar oportunidades de estágio e desenvolvimento profissional.
No dia seguinte, quarta-feira (19), será realizada a Feira de Carreiras, das 9h às 19h, no Anfiteatro Professor Urgel de Almeida Lima (Jumbão), no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq. O espaço reunirá empresas expositoras e permitirá aos participantes conhecer programas de estágio, trainee e emprego, além de conversar diretamente com recrutadores e ampliar contatos profissionais.
Consolidada como uma das principais ações de integração entre a universidade e o setor empresarial, a Feira de Carreiras da Esalq/USP tem como objetivo aproximar os estudantes das demandas do mercado, contribuindo para a formação profissional e para o planejamento de suas trajetórias de carreira.
O evento é aberto a estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais e demais interessados em conhecer oportunidades e estabelecer conexões com empresas de diferentes segmentos.
Serviço
21ª Feira de Carreiras da Esalq/USP
Circuito de Carreiras
Data: 18 de agosto de 2026
Horário: das 16h às 20h
Local: Sala BM&F – Pavilhão de Economia, Esalq/USP
Feira de Carreiras
Data: 19 de agosto de 2026
Horário: das 9h às 19h
Local: Anfiteatro Professor Urgel de Almeida Lima (Jumbão) – Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Esalq/USP
Inscrições: https://estudante.vetto.ai/eventos/1582
Informações: Instagram @carreiras.esalq