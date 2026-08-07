Promovido pela ESALQ Jr. Consultoria, o evento contará com atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, divulgação de oportunidades e aproximação com diferentes áreas de atuação.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realizará, nos dias 18 e 19 de agosto de 2026, a 21ª Feira de Carreiras da Esalq/USP, iniciativa que busca fortalecer a conexão entre estudantes, empresas e o mercado de trabalho.

A programação terá início na terça-feira (18), com o Circuito de Carreiras, das 16h às 20h, na Sala BM&F do Pavilhão de Economia da Esalq. A atividade reunirá representantes de empresas para compartilhar experiências profissionais, apresentar trajetórias de carreira, discutir processos seletivos e abordar oportunidades de estágio e desenvolvimento profissional.

No dia seguinte, quarta-feira (19), será realizada a Feira de Carreiras, das 9h às 19h, no Anfiteatro Professor Urgel de Almeida Lima (Jumbão), no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq. O espaço reunirá empresas expositoras e permitirá aos participantes conhecer programas de estágio, trainee e emprego, além de conversar diretamente com recrutadores e ampliar contatos profissionais.

Consolidada como uma das principais ações de integração entre a universidade e o setor empresarial, a Feira de Carreiras da Esalq/USP tem como objetivo aproximar os estudantes das demandas do mercado, contribuindo para a formação profissional e para o planejamento de suas trajetórias de carreira.