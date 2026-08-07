Os bairros Tupi, Jardim Bartira e Parque Peória recebem neste sábado (8) mais uma edição do Arrastão da Dengue, ação promovida pelo Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
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As equipes estarão nas ruas das 8h às 14h para recolher materiais sem uso que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O ponto de encontro da ação será a praça localizada na rua Piracicaba.
Desde o início do ano, os arrastões realizados pelo município já retiraram aproximadamente 198 toneladas de materiais que poderiam favorecer a proliferação do mosquito.
Dados provisórios divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que, até o dia 4 de agosto, Piracicaba registrou 6.800 notificações de dengue, com 77 casos confirmados e nenhum óbito. No mesmo período de 2025, foram contabilizadas 20.988 notificações, 5.755 confirmações e cinco mortes. Em 2024, foram 58.460 notificações, 28.986 casos confirmados e 16 óbitos.
A iniciativa faz parte das ações permanentes de combate ao Aedes aegypti e busca estimular a população a realizar a vistoria dos imóveis, eliminando possíveis criadouros dentro e fora das residências.
Prevenção continua sendo essencial
A Secretaria de Saúde reforça que cerca de dez minutos por semana são suficientes para incluir na rotina medidas de prevenção contra o mosquito. Entre os cuidados recomendados estão eliminar recipientes com água parada, manter pratos de plantas com areia até a borda, limpar calhas, guardar garrafas de cabeça para baixo, manter caixas d’água fechadas e evitar o acúmulo de água em pneus e outros objetos.
Também é importante permitir a entrada dos agentes de saúde e de controle de endemias durante as visitas domiciliares, já que esses profissionais auxiliam na identificação e eliminação de possíveis focos.
O uso de repelente é recomendado, principalmente em ambientes fechados. Gestantes e pessoas diagnosticadas com dengue podem retirar o produto gratuitamente nas unidades de saúde. Em caso de sintomas suspeitos, a orientação é procurar atendimento médico e evitar a automedicação.
Vacinação
A vacina contra a dengue segue disponível na rede municipal de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
Para receber a imunização, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), com exceção da UBS Paulista.