Os bairros Tupi, Jardim Bartira e Parque Peória recebem neste sábado (8) mais uma edição do Arrastão da Dengue, ação promovida pelo Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.

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As equipes estarão nas ruas das 8h às 14h para recolher materiais sem uso que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O ponto de encontro da ação será a praça localizada na rua Piracicaba.