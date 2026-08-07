O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Piracicaba promoverá, neste sábado (8), o Brechó de Livros e Brechó Numismático, das 9h às 13h, na sede da instituição, localizada na Rua Ipiranga, 806, no Centro. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para auxiliar na manutenção das atividades desenvolvidas pelo CVV.
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Os visitantes encontrarão uma ampla variedade de títulos, incluindo romances, dramas, aventuras, suspenses, obras da literatura nacional e internacional, gibis e livros infantis. O brechó também oferecerá discos de vinil e uma seleção de itens voltados aos colecionadores, como moedas, cédulas e selos.
Além da comercialização dos produtos, a instituição continua recebendo doações de livros, discos de vinil, CDs, DVDs, fitas cassete (K7), cédulas, moedas e selos, que serão destinados às próximas edições do brechó.
De acordo com os organizadores, a participação da comunidade é fundamental para fortalecer o trabalho desenvolvido pelo CVV, entidade que presta apoio emocional e atua na prevenção do suicídio por meio do trabalho voluntário.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99716-8470.
Serviço
Evento: Brechó de Livros e Brechó Numismático
Data: sábado (8)
Horário: das 9h às 13h
Local: Centro de Valorização da Vida (CVV) – Rua Ipiranga, 806, Centro, Piracicaba
Informações: WhatsApp (19) 99716-8470.