07 de agosto de 2026
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Brechó reúne livros, vinis e itens para colecionadores

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
O CVV de Piracicaba realiza, neste sábado (8), um brechó de livros com opções para leitores e colecionadores. A ação também recebe doações de livros, discos de vinil, CDs, DVDs e fitas K7.
O CVV de Piracicaba realiza, neste sábado (8), um brechó de livros com opções para leitores e colecionadores. A ação também recebe doações de livros, discos de vinil, CDs, DVDs e fitas K7.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Piracicaba promoverá, neste sábado (8), o Brechó de Livros e Brechó Numismático, das 9h às 13h, na sede da instituição, localizada na Rua Ipiranga, 806, no Centro. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para auxiliar na manutenção das atividades desenvolvidas pelo CVV.

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Os visitantes encontrarão uma ampla variedade de títulos, incluindo romances, dramas, aventuras, suspenses, obras da literatura nacional e internacional, gibis e livros infantis. O brechó também oferecerá discos de vinil e uma seleção de itens voltados aos colecionadores, como moedas, cédulas e selos.

Além da comercialização dos produtos, a instituição continua recebendo doações de livros, discos de vinil, CDs, DVDs, fitas cassete (K7), cédulas, moedas e selos, que serão destinados às próximas edições do brechó.

De acordo com os organizadores, a participação da comunidade é fundamental para fortalecer o trabalho desenvolvido pelo CVV, entidade que presta apoio emocional e atua na prevenção do suicídio por meio do trabalho voluntário.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99716-8470.

Serviço

Evento: Brechó de Livros e Brechó Numismático

Data: sábado (8)

Horário: das 9h às 13h

Local: Centro de Valorização da Vida (CVV) – Rua Ipiranga, 806, Centro, Piracicaba

Informações: WhatsApp (19) 99716-8470.

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