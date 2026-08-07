O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Piracicaba promoverá, neste sábado (8), o Brechó de Livros e Brechó Numismático, das 9h às 13h, na sede da instituição, localizada na Rua Ipiranga, 806, no Centro. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para auxiliar na manutenção das atividades desenvolvidas pelo CVV.

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Os visitantes encontrarão uma ampla variedade de títulos, incluindo romances, dramas, aventuras, suspenses, obras da literatura nacional e internacional, gibis e livros infantis. O brechó também oferecerá discos de vinil e uma seleção de itens voltados aos colecionadores, como moedas, cédulas e selos.