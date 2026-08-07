Organizado pelo Serviço de Inclusão e Pertencimento (SVINPER), o encontro reunirá especialistas das áreas acadêmica, social e jurídica para discutir estratégias de prevenção, acolhimento e fortalecimento das redes de proteção às mulheres em situação de violência. A proposta é ampliar o diálogo entre diferentes setores da sociedade, promovendo reflexões sobre políticas públicas, atendimento humanizado e ações voltadas à autonomia feminina.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) promoverá, na quarta-feira (26), o debate "Vozes e Caminhos no Agosto Lilás", evento que integra a campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa acontecerá das 9h às 12h, na Sala BM&F Bovespa, no Pavilhão da Economia da Esalq, em Piracicaba, e é aberta ao público.

A mesa-redonda será mediada pela professora Heliani Berlato, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq/USP. Entre as participantes confirmadas estão a professora Viviane Melo de Mendonça, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Fabiana Menegon de Campos, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba e presidente do Conselho Municipal da Mulher; e a delegada Maria Luísa Dalla Bernardina Rigolin, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Capivari.

Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer a integração entre universidade, poder público e sociedade civil, incentivando a construção de redes de apoio cada vez mais eficazes no enfrentamento à violência de gênero.

Além das discussões, o evento contará com uma exposição de artesanato produzido por mulheres de Piracicaba. A mostra busca valorizar o empreendedorismo feminino, incentivar a geração de renda e destacar a produção cultural local.