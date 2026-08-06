A gastronomia, a cultura e a música foram os grandes destaques do último fim de semana em Piracicaba durante a realização da 8ª edição do Festival Gastronômico Comida na Rua. O evento reuniu aproximadamente 12 mil pessoas na praça José Bonifácio, e integrou a programação comemorativa dos 259 anos do município.
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Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o festival contou com a participação de 32 estabelecimentos gastronômicos, que apresentaram ao público mais de 80 opções entre pratos salgados, doces, bebidas e sobremesas. Durante os três dias de programação, foram comercializados cerca de 15.600 pratos e porções, além de 5.600 litros de cerveja artesanal.
Com entrada gratuita, o evento começou na noite de sexta-feira (31) e seguiu até domingo (2), reunindo moradores e visitantes em uma programação que também contou com apresentações musicais de nove bandas.
A secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, destacou o sucesso da edição e agradeceu a participação dos envolvidos na realização do festival.
“Foi mais uma edição memorável. O público compareceu em peso para aproveitar tudo o que preparamos. Agradecemos aos estabelecimentos gastronômicos que estiveram conosco, às bandas, toda a equipe técnica e a cada um que esteve presente no festival. Fizemos, de fato, uma grande festa para comemorar o aniversário de 259 anos de Piracicaba, valorizando a gastronomia e a cultura local”, afirmou.
O festival reuniu restaurantes, cervejarias, cafeterias, sorveterias e docerias, oferecendo ao público uma variedade de sabores. Entre os pratos disponíveis estavam torresmo de rolo, gyozas, gnocchi, tortelli recheado com ossobuco ao molho bechamel, risotto à carbonara trufado, steak de chorizo com batatas ao murro, rigatoni trufado com ancho, camarão ao creme de catupiry, arroz boliviano, ceviche de tilápia e opções da culinária japonesa.
Na área de doces e sobremesas, os visitantes puderam experimentar brownie de amêndoas, choux de pistache com ganache de limão, pão de mel, alfajores e outras criações. Os pratos tiveram preços entre R$ 20 e R$ 45, enquanto as cervejas artesanais foram comercializadas entre R$ 13 e R$ 30.
Entre os participantes gastronômicos estiveram Avvi, Bárbaro Hamburgueria, Delicato Bistrô, Empanaderia La Ninha, Estaiada Beira Rio, Fogaria Steak House, Jardim de Gaudí, #Kibedohassib, Lá do Divino, Maeh, Matilha Vegan Food, Meat Steak House, Monte Sul Sushi, Seu Arantes Botequim, Small Smash Burger, Smoker Barbecue, The Pizza Map, Umami Cozinha Asiática e Vado Mirante.
O público também contou com opções de cervejas artesanais das cervejarias Cevada Pura, Dama Bier, Em Nome do Malte, Komtainer Beer, Sexto Sentido e Vibeer. Na categoria de drinks e cafés participaram Mille Cuca e Sucupira, enquanto Bona Bona Sorvetes Criativos, Stab, LeVie, Sucré La Vie e Zuleika’s completaram a programação gastronômica.
Além da culinária, a música foi um dos atrativos do festival. Subiram ao palco Aninha Barros, Via Pública, Souela, Sandra Rodrigues, Os Londrinos, Rocktrip, Hangar 80, Rota Nacional e Kadu Pelegrini e Rebel Skul.
A Prefeitura informou que a programação especial em comemoração aos 259 anos de Piracicaba segue até o fim do mês, com outras atividades previstas para a população.