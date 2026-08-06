A gastronomia, a cultura e a música foram os grandes destaques do último fim de semana em Piracicaba durante a realização da 8ª edição do Festival Gastronômico Comida na Rua. O evento reuniu aproximadamente 12 mil pessoas na praça José Bonifácio, e integrou a programação comemorativa dos 259 anos do município.

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Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o festival contou com a participação de 32 estabelecimentos gastronômicos, que apresentaram ao público mais de 80 opções entre pratos salgados, doces, bebidas e sobremesas. Durante os três dias de programação, foram comercializados cerca de 15.600 pratos e porções, além de 5.600 litros de cerveja artesanal.