As visitas serão realizadas em quatro grupos, nos períodos da manhã e da tarde, com a participação de estudantes das escolas estaduais Antonio Pinto de Almeida Ferraz, Dom Eduardo Milad Koaik, Professor José de Mello Moraes e Abigail de Azevedo Grillo. Durante o percurso pela unidade, os jovens poderão acompanhar etapas da produção de veículos, conhecer processos de manufatura e entender como tecnologias são aplicadas no dia a dia da indústria.

Estudantes de quatro escolas estaduais de Piracicaba terão a oportunidade de conhecer os bastidores da fábrica da Hyundai Motor Brasil durante visitas técnicas programadas para os dias 13 e 26 de agosto. A atividade integra o projeto Hyundai Maker e busca aproximar os alunos da realidade da indústria automotiva, complementando os conteúdos trabalhados ao longo das oficinas do programa.

Ao longo do Hyundai Maker, os participantes desenvolvem atividades voltadas à robótica, programação, inteligência artificial, eletrônica, cultura maker e empreendedorismo. O projeto também aborda temas ligados à mobilidade sustentável, com destaque para o uso do hidrogênio como fonte de energia limpa, aproximando os estudantes de tendências que vêm transformando o setor automotivo.

A visita à fábrica tem como objetivo mostrar, na prática, como os conhecimentos adquiridos durante as oficinas podem ser aplicados em um ambiente industrial. Além de conhecer equipamentos e processos produtivos, os alunos terão contato com áreas relacionadas à engenharia, automação e indústria 4.0, ampliando a visão sobre possibilidades de carreira.

Segundo a Hyundai Motor Brasil, a proposta é proporcionar uma experiência que incentive o interesse dos jovens por áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), consideradas estratégicas para o desenvolvimento da indústria e da inovação. A expectativa é que o contato direto com o ambiente fabril contribua para despertar novas vocações e aproximar os estudantes das oportunidades existentes no mercado de trabalho.