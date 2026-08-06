O fim de semana promete uma programação intensa para quem busca cultura, lazer e entretenimento em Piracicaba e região. O grande destaque é o 12º Festival Internacional de Jazz Manouche, que reúne artistas de oito países no Engenho Central, mas a agenda também inclui o tradicional GP de Rolimã, a abertura da exposição Portinari – Arte e Meio Ambiente e diversas atividades gratuitas espalhadas pela cidade.
Além das atrações em Piracicaba, há opções para quem pretende estender o passeio pela região, como a Agrocaipirashow, em Charqueada, o Festival Sabores de Águas, em Águas de São Pedro, e o Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais, em Campinas.
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Festival Internacional de Jazz Manouche
O principal destaque da agenda cultural é a 12ª edição do Festival Internacional de Jazz Manouche, que começou na quinta-feira e segue até domingo (9), reunindo artistas do Brasil, Argentina, Canadá, Colômbia, França, Holanda, Portugal e Taiwan. Na sexta-feira (7), as apresentações acontecem no Teatro Erotides de Campos, a partir das 20h, com os shows de Tim Kliphuis (Holanda) e Victor Angeleas (Brasil). Em seguida, às 21h, sobem ao palco Nuno Marinho (Portugal), Sébastien Giniaux (França), Arnoud van den Berg (Holanda) e Florian Cristea (Romênia). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do início.
No sábado (8), o festival ocupa o palco externo do Engenho Central com uma verdadeira maratona musical. A programação começa às 15h, com o Hot Club de Piracicaba e convidados em homenagem a Cidão Lima, Pedro Cardoso e Eloy Porto Neto. Às 16h se apresentam Sebastián Di Lorenzo (Argentina), Julian Serna (Colômbia) e Caipira Jazz Duo (Brasil). Às 16h50, é a vez de Ming-Hsuan Mao (Taiwan), Bina Coquet (Brasil), Ian Lin (Taiwan) e Hot Club de Piracicaba Trio. Às 17h40, sobe ao palco o grupo Taiprioca 4 (Taiwan).
A programação continua às 18h30 com a Conexão Brasília–Curitiba–Piracicaba, reunindo Marcos Moraes, Vinicius Araújo, Lucas Miranda, André Ribas, Victor Angeleas, Marcus Moraes e Ian Lin. Às 19h20, acontece o show de Sandro Haick e Nelson Faria, encerrando a noite, às 20h10, com Denis Chang (Canadá) e o grupo argentino Django Sessions. O encerramento será no domingo (9), das 10h às 12h, com a tradicional Jam Session Eloy Porto Neto, reunindo diversos músicos convidados no Engenho Central. Toda a programação é gratuita.
Exposição de Portinari
A programação cultural do fim de semana também marca a abertura da exposição Portinari – Arte e Meio Ambiente, nesta sexta-feira (7), às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central. A mostra reúne 23 réplicas autorizadas de obras de Candido Portinari e propõe uma reflexão sobre temas como meio ambiente, cultura popular, trabalho e identidade brasileira.
Após a abertura, a exposição poderá ser visitada gratuitamente entre 8 de agosto e 7 de setembro, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. A iniciativa integra as comemorações pelos 259 anos de Piracicaba e é fruto de uma parceria entre o Projeto Portinari, a Pinacoteca Municipal e o Colégio Objetivo.
GP de Rolimã
O tradicional 14º GP de Rolimã promete movimentar a avenida dos Marins neste sábado (8). A competição começa às 10h, com as disputas das categorias infantis, enquanto as provas dos adultos estão programadas para 13h. O público poderá acompanhar gratuitamente as descidas, que devem reunir mais de 100 competidores de Piracicaba e de pelo menos 15 cidades brasileiras.
A edição deste ano contará com cinco categorias — Kids, Infantil, RT (Rolimã Tradicional), Pro Race e FLX. Segundo a organização, a categoria RT reúne os tradicionais carrinhos de madeira, enquanto a Pro Race é destinada a veículos preparados para maior desempenho nas descidas. Os melhores colocados receberão troféus e medalhas. O evento integra a programação oficial de aniversário de 259 anos de Piracicaba e terá concentração na altura do Hipermercado Carrefour/Condomínio Colinas de Piracicaba. Mais informações estão disponíveis no perfil @rolimapiracicaba no Instagram.
Jornada do Patrimônio
Quem prefere passeios históricos também terá diversas opções gratuitas durante o fim de semana. Na sexta-feira (7), às 19h, acontece o Passeio Noturno pelo Cemitério da Saudade, que apresenta curiosidades sobre personagens históricos e o patrimônio cultural do local. A organização recomenda o uso de calçados fechados, roupas confortáveis e lanterna.
O sábado (8) começa às 9h com o Roteiro Esalq, conduzido por alunos do Museu Luiz de Queiroz, apresentando a história da universidade e sua relação com o desenvolvimento da agricultura brasileira. No mesmo horário, às 9h, ocorre a atividade Projeto Arquitetônico de Restauro da Societá Italiana di Mutuo Soccorso, que mostra os estudos técnicos e as propostas de preservação do tradicional edifício histórico. Ainda no sábado, às 16h, acontece o Passeio Histórico pelo Engenho Central, levando os participantes pelos antigos barracões e contando a importância do complexo para a economia e a história de Piracicaba.
No domingo (9), às 8h30, será realizado o circuito Rotas Afro, caminhada que apresenta locais ligados à memória e à história da população negra no município. Às 10h, acontece a palestra Patrimônio em Uso: a experiência do Village Arte Decor no Palacete Luiz de Queiroz, discutindo os desafios da preservação de imóveis históricos aliados aos novos usos culturais. Todas as atividades da Jornada do Patrimônio são gratuitas, mas exigem inscrição prévia.
Rota Cênica do Matuto
No sábado (8), das 14h às 17h, acontece a 4ª Rota Cênica do Matuto – Edição Especial Palacete Luiz de Queiroz. O passeio começa no Museu da Água Francisco Salgot Castillon e percorre diversos pontos turísticos da região central, como a Passarela Pênsil, Engenho Central, Pinacoteca Municipal e Casa do Povoador, encerrando nos jardins do Palacete Luiz de Queiroz. Durante o trajeto, atores interpretam personagens inspirados na cultura caipira, contando histórias e causos da cidade.
A atividade é gratuita, possui vagas limitadas e requer inscrição antecipada. Segundo a organização, o link de inscrição foi disponibilizado no perfil oficial da Companhia Teatral Ronaumrose no Instagram. Para participar, basta acessar o perfil @_ronaumrose e preencher o formulário disponível na bio ou nas publicações sobre o evento.
Programação do Sesc Piracicaba
O Sesc Piracicaba preparou uma programação variada para o fim de semana, com atividades gratuitas e atrações com ingressos a preços populares. Na sexta-feira (7), das 13h às 17h, acontece a oficina Som Maior, voltada para jovens a partir de 13 anos interessados em música. A participação é gratuita, mediante retirada de convites uma hora antes do início da atividade.
O sábado (8) começa às 10h30, com a vivência Raízes do Brincar, destinada a crianças de até 6 anos, com retirada de senhas 30 minutos antes. Das 12h às 16h, a Estação da Paulista recebe a oficina Porta-chaves Criativo em Tela, gratuita e aberta ao público a partir de 6 anos. Já a oficina O Incrível Jardim dos Fungos acontece em duas sessões, às 13h45 e 15h15, para crianças de 6 a 12 anos, também com distribuição de senhas antecipadas.
Ainda no sábado, das 14h às 20h, a Estação da Paulista recebe a feira Que Feira é Essa?, com artesanato, gastronomia e iniciativas de economia solidária da região. Às 14h30, acontece o encontro Conecta+, voltado para adolescentes a partir de 13 anos, com participação gratuita. Fechando a programação, às 16h, o Teatro do Sesc recebe o espetáculo Cabeça nas Nuvens. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (credencial plena do Sesc) e podem ser adquiridos pelo portal do Sesc ou nas bilheterias da unidade.
No domingo (9), as atividades começam com Experiências Livres para a Primeira Infância, em duas sessões, das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15, mediante retirada de senhas 30 minutos antes. Às 14h, a Praça do Sesc recebe a contação bilíngue Contos de Brincar, gratuita e com interpretação em Libras. A programação segue às 16h, com a exibição gratuita do documentário Yvy Pyte – Coração da Terra, para maiores de 12 anos, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão. Na sequência, às 17h15, acontece uma roda de conversa com os diretores Alberto Alvares e José Cury, também gratuita e mediante retirada antecipada de ingresso.
Agrocaipirashow (Charqueada)
A 4ª edição da Agrocaipirashow segue até sábado (8), reunindo produtores rurais, empresas, tecnologia e atrações para toda a família em Charqueada. A feira funciona das 9h às 18h, no Distrito Industrial da cidade, às margens da Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), km 191, com entrada e estacionamento gratuitos.
Além de cerca de 120 expositores, o evento oferece praça de alimentação, espaço kids, apresentações musicais, arena de palestras e demonstrações de tecnologias voltadas ao agronegócio. Na sexta-feira (7), às 9h, cerca de 400 estudantes participam da atividade "Se Liga no Campo", com teatro e palestra sobre a evolução da agropecuária. Já no sábado (8), das 8h às 12h, acontece a Caravana Agromulher, painel voltado ao empreendedorismo e à liderança feminina no agro, com inscrições gratuitas e vagas limitadas. A organização convida os visitantes a doarem 1 litro de leite longa vida, destinado a entidades assistenciais do município.
Festival Sabores de Águas (Águas de São Pedro)
A Estância de Águas de São Pedro recebe, no sábado (8) e domingo (9), a 11ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Águas, realizado na Praça Dr. Octávio de Moura Andrade, com entrada gratuita.
Durante os dois dias, moradores e turistas poderão experimentar pratos preparados por restaurantes e produtores da região, além de conferir apresentações musicais do Festival Águas Jazz. No sábado, o show da Banda Citty Jazz acontece às 20h30. Já no domingo, às 13h30, a animação fica por conta da Banda Blood Mery e os Dry Martinis. A programação ainda conta com opções de lazer para toda a família e valoriza a gastronomia regional em um dos principais destinos turísticos do interior paulista.
Festival de Orquídeas (Campinas)
Quem pretende passear pela região também poderá visitar o Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais, que acontece de sexta-feira (7) a domingo (9), no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, com entrada gratuita.
O festival funciona na sexta e no sábado, das 9h às 18h, e no domingo, das 9h às 16h, reunindo mais de 7 mil plantas entre orquídeas, bromélias, plantas ornamentais e espécies raras. Entre os destaques estão exemplares pouco conhecidos, como Mediocalcar, Maxillaria seidelii e Coelogyne merrillii. No sábado, o público ainda poderá participar gratuitamente de oficinas de cultivo de orquídeas, realizadas às 11h e às 15h, além de visitar o espaço de artesanato montado no local.