O sábado (8) começa às 10h30, com a vivência Raízes do Brincar, destinada a crianças de até 6 anos, com retirada de senhas 30 minutos antes. Das 12h às 16h, a Estação da Paulista recebe a oficina Porta-chaves Criativo em Tela, gratuita e aberta ao público a partir de 6 anos. Já a oficina O Incrível Jardim dos Fungos acontece em duas sessões, às 13h45 e 15h15, para crianças de 6 a 12 anos, também com distribuição de senhas antecipadas.

Ainda no sábado, das 14h às 20h, a Estação da Paulista recebe a feira Que Feira é Essa?, com artesanato, gastronomia e iniciativas de economia solidária da região. Às 14h30, acontece o encontro Conecta+, voltado para adolescentes a partir de 13 anos, com participação gratuita. Fechando a programação, às 16h, o Teatro do Sesc recebe o espetáculo Cabeça nas Nuvens. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (credencial plena do Sesc) e podem ser adquiridos pelo portal do Sesc ou nas bilheterias da unidade.

No domingo (9), as atividades começam com Experiências Livres para a Primeira Infância, em duas sessões, das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15, mediante retirada de senhas 30 minutos antes. Às 14h, a Praça do Sesc recebe a contação bilíngue Contos de Brincar, gratuita e com interpretação em Libras. A programação segue às 16h, com a exibição gratuita do documentário Yvy Pyte – Coração da Terra, para maiores de 12 anos, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão. Na sequência, às 17h15, acontece uma roda de conversa com os diretores Alberto Alvares e José Cury, também gratuita e mediante retirada antecipada de ingresso.