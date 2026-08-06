Conquistar uma experiência internacional no Japão ficará mais acessível para milhares de brasileiros. A partir de 1º de dezembro de 2026, entra em vigor um novo programa de mobilidade firmado entre Brasil e Japão que permitirá a emissão de um visto voltado a jovens interessados em combinar turismo, intercâmbio cultural e trabalho temporário.
A principal mudança é o fim da exigência de ascendência japonesa para participar da iniciativa. Com isso, brasileiros que nunca tiveram vínculos familiares com o país asiático também poderão solicitar a autorização, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelas autoridades japonesas.
O acordo foi oficializado por meio de entendimento diplomático entre os dois governos e amplia as possibilidades para quem deseja viver uma temporada no exterior sem precisar recorrer aos tradicionais vistos de estudo ou de trabalho.
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Quem pode solicitar e quais são as regras
O novo visto será destinado a brasileiros entre 18 e 30 anos que residam no Brasil no momento da solicitação. Além de apresentar um passaporte válido, o candidato deverá comprovar recursos financeiros para iniciar a viagem, possuir seguro médico, apresentar passagem de retorno — ou demonstrar condições de comprá-la — e não possuir antecedentes criminais.
As solicitações deverão ser feitas diretamente na Embaixada do Japão, nos consulados ou nos escritórios consulares japoneses instalados no Brasil. Após a emissão, o documento poderá ser utilizado para entrar no país dentro do prazo de três meses.
Quem for aprovado poderá permanecer no Japão por até um ano. Durante esse período será permitido exercer atividades remuneradas para complementar os custos da estadia, além de participar de cursos de idiomas e outras formações de curta duração. O programa, porém, não prevê renovação do visto nem a mudança para outra categoria migratória durante a permanência.
Brasil amplia opções de intercâmbio internacional
O número de autorizações concedidas será definido anualmente pelo governo japonês. O acordo também estabelece que o programa poderá ser suspenso temporariamente em situações relacionadas à segurança, saúde pública ou questões migratórias, caso haja necessidade.
Em contrapartida, o Brasil oferecerá a mesma modalidade de visto para cidadãos japoneses de 18 a 30 anos. Os interessados deverão cumprir requisitos semelhantes e poderão permanecer em território brasileiro pelo mesmo período, também com autorização para realizar atividades remuneradas de forma complementar durante a viagem.
Com a inclusão do Japão, o Brasil amplia a lista de países que mantêm programas de working holiday com brasileiros, ao lado de destinos como Alemanha, Austrália, França, Coreia do Sul e Nova Zelândia. A iniciativa é diferente da isenção de visto para viagens de até 90 dias, válida entre os dois países desde 2023, já que essa modalidade não permite trabalhar nem permanecer por períodos prolongados.