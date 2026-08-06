Conquistar uma experiência internacional no Japão ficará mais acessível para milhares de brasileiros. A partir de 1º de dezembro de 2026, entra em vigor um novo programa de mobilidade firmado entre Brasil e Japão que permitirá a emissão de um visto voltado a jovens interessados em combinar turismo, intercâmbio cultural e trabalho temporário.

A principal mudança é o fim da exigência de ascendência japonesa para participar da iniciativa. Com isso, brasileiros que nunca tiveram vínculos familiares com o país asiático também poderão solicitar a autorização, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelas autoridades japonesas.

O acordo foi oficializado por meio de entendimento diplomático entre os dois governos e amplia as possibilidades para quem deseja viver uma temporada no exterior sem precisar recorrer aos tradicionais vistos de estudo ou de trabalho.