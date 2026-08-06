A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) comunicou, com profundo pesar, o falecimento do professor emérito João Lúcio de Azevedo, docente aposentado do Departamento de Genética (LGN) e diretor da instituição entre 1991 e 1995. Reconhecido como um dos principais nomes da genética no Brasil, deixou um legado expressivo para a ciência, a universidade e a formação de pesquisadores.
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Nascido em São Paulo, em 1937, João Lúcio de Azevedo graduou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo (USP), em 1959. Obteve o doutorado em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas) pela USP, em 1962, e, posteriormente, concluiu doutorado em Genetics pela Sheffield University, em 1971. Também realizou estágios de pós-doutorado na University of Nottingham, em 1979, e na University of Manchester, em 1988.
Sua trajetória na Esalq começou em 1961, quando ingressou como docente do Departamento de Genética. Durante mais de três décadas, ministrou disciplinas como Genética e Citologia, além de desenvolver atividades de ensino e pesquisa na área de Genética de Microrganismos. Entre 1983 e 1991, chefiou o Departamento de Genética e, na sequência, assumiu a direção da Esalq, cargo que ocupou até 1995.
Ao longo da carreira, recebeu diversas distinções por sua contribuição à ciência e à universidade. Entre elas, destacam-se o título de Professor Emérito da Esalq, concedido em 2013, a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 1998, e a Medalha do Mérito Científico e Tecnológico do Estado de São Paulo, em 2001.
Velório e Sepultamento
O velório será realizado nesta sexta-feira, (7), a partir das 13h, na Sala Premium do Cemitério Parque da Ressurreição, em Piracicaba. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, às 16h.
Em nota, a comunidade da Esalq manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e ex-alunos, ressaltando a contribuição de João Lúcio de Azevedo para o desenvolvimento da genética e para o fortalecimento da instituição, onde construiu uma carreira marcada pela excelência acadêmica e pelo compromisso com a ciência.