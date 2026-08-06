A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) comunicou, com profundo pesar, o falecimento do professor emérito João Lúcio de Azevedo, docente aposentado do Departamento de Genética (LGN) e diretor da instituição entre 1991 e 1995. Reconhecido como um dos principais nomes da genética no Brasil, deixou um legado expressivo para a ciência, a universidade e a formação de pesquisadores.

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Nascido em São Paulo, em 1937, João Lúcio de Azevedo graduou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo (USP), em 1959. Obteve o doutorado em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas) pela USP, em 1962, e, posteriormente, concluiu doutorado em Genetics pela Sheffield University, em 1971. Também realizou estágios de pós-doutorado na University of Nottingham, em 1979, e na University of Manchester, em 1988.