Uma adolescente de 13 anos morreu após ser induzida ao suicídio durante uma transmissão realizada na plataforma Discord. O caso, registrado em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, levou a Polícia Civil a deflagrar, na última terça-feira (4), uma operação contra um grupo suspeito de aliciar crianças e adolescentes por meio de desafios extremos na internet.
Operação alcança cinco estados
As investigações resultaram no cumprimento de mandados em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Minas Gerais. Ao todo, seis pessoas são investigadas: cinco adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, e um jovem de 18 anos.
Segundo a Polícia Civil, o grupo responderá por homicídio qualificado e organização criminosa. Entre os investigados, um adolescente de 14 anos, apreendido no Rio de Janeiro, é apontado como o principal articulador das ações.
VEJA MAIS:
- Drogal apresenta projeto de revitalização do campus da UNIMEP
- No Alvorada: PM prende homem com arma raspada em Piracicaba
- Traficante avança e tenta arrancar arma de GCM
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Desafios violentos eram feitos por plataforma digital
De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam o Discord, plataforma de comunicação bastante popular entre jogadores e comunidades online, para atrair menores de idade. Dentro dos grupos, as vítimas eram incentivadas a participar de desafios envolvendo automutilação, violência e, em situações extremas, a tirar a própria vida.
A adolescente, identificada como Lívia, morava com a família em Naviraí. Conforme a apuração policial, ela morreu após participar de uma transmissão ao vivo realizada na plataforma, ocorrida há cerca de duas semanas.
Investigação continua
Além da identificação dos envolvidos, a Polícia Civil trabalha para esclarecer como o grupo atuava, se existiam outras vítimas e qual era a estrutura utilizada para promover os desafios.
O caso também reforça o alerta sobre os riscos da atuação de grupos criminosos em plataformas digitais e a importância do acompanhamento da atividade de crianças e adolescentes na internet.