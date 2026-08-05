Uma adolescente de 13 anos morreu após ser induzida ao suicídio durante uma transmissão realizada na plataforma Discord. O caso, registrado em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, levou a Polícia Civil a deflagrar, na última terça-feira (4), uma operação contra um grupo suspeito de aliciar crianças e adolescentes por meio de desafios extremos na internet.

Operação alcança cinco estados

As investigações resultaram no cumprimento de mandados em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Minas Gerais. Ao todo, seis pessoas são investigadas: cinco adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, e um jovem de 18 anos.

Segundo a Polícia Civil, o grupo responderá por homicídio qualificado e organização criminosa. Entre os investigados, um adolescente de 14 anos, apreendido no Rio de Janeiro, é apontado como o principal articulador das ações.