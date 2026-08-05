07 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PERIGO DIGITAL

Jogo macabro termina com morte de adolescente de 13 anos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Uma adolescente de 13 anos morreu após ser induzida ao suicídio durante uma transmissão realizada na plataforma Digital.
Uma adolescente de 13 anos morreu após ser induzida ao suicídio durante uma transmissão realizada na plataforma Digital.

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser induzida ao suicídio durante uma transmissão realizada na plataforma Discord. O caso, registrado em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, levou a Polícia Civil a deflagrar, na última terça-feira (4), uma operação contra um grupo suspeito de aliciar crianças e adolescentes por meio de desafios extremos na internet.

Operação alcança cinco estados

As investigações resultaram no cumprimento de mandados em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Minas Gerais. Ao todo, seis pessoas são investigadas: cinco adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, e um jovem de 18 anos.

Segundo a Polícia Civil, o grupo responderá por homicídio qualificado e organização criminosa. Entre os investigados, um adolescente de 14 anos, apreendido no Rio de Janeiro, é apontado como o principal articulador das ações.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Desafios violentos eram feitos por plataforma digital

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam o Discord, plataforma de comunicação bastante popular entre jogadores e comunidades online, para atrair menores de idade. Dentro dos grupos, as vítimas eram incentivadas a participar de desafios envolvendo automutilação, violência e, em situações extremas, a tirar a própria vida.

A adolescente, identificada como Lívia, morava com a família em Naviraí. Conforme a apuração policial, ela morreu após participar de uma transmissão ao vivo realizada na plataforma, ocorrida há cerca de duas semanas.

Investigação continua

Além da identificação dos envolvidos, a Polícia Civil trabalha para esclarecer como o grupo atuava, se existiam outras vítimas e qual era a estrutura utilizada para promover os desafios.

O caso também reforça o alerta sobre os riscos da atuação de grupos criminosos em plataformas digitais e a importância do acompanhamento da atividade de crianças e adolescentes na internet.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários