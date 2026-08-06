07 de agosto de 2026
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DINHEIRO NA CONTA

INSS paga benefícios de até R$ 8.475 até sexta; Veja quem recebe

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Agência Brasil
Benefícios previdenciários de até R$ 8.475,55 seguem sendo pagos nesta reta final da folha de julho.
Benefícios previdenciários de até R$ 8.475,55 seguem sendo pagos nesta reta final da folha de julho.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conclui nesta sexta-feira (7) o calendário de pagamentos da folha de julho. Até lá, aposentados, pensionistas e demais segurados ainda receberão seus benefícios, com valores que podem chegar ao teto previdenciário de R$ 8.475,55, conforme a faixa de renda de cada beneficiário.

Os depósitos seguem um cronograma definido pelo número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Nesta reta final, serão contemplados tanto os segurados que recebem um salário mínimo quanto aqueles que recebem valores superiores ao piso nacional.

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Confira quem recebe nos últimos dias

Nesta quinta-feira (6), o pagamento é destinado aos beneficiários que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 9. Também recebem hoje os segurados com benefício acima de um salário mínimo cujos finais são 4 e 9.

Na sexta-feira (7), o INSS encerra o calendário de julho com os depósitos para quem recebe até um salário mínimo e tem cartão de final 0. Na mesma data, também serão pagos os benefícios acima do piso destinados aos segurados com finais 5 e 0.

Para identificar corretamente a data de pagamento, o beneficiário deve considerar apenas o número que antecede o hífen no cartão do benefício. Se o cartão termina em 0108-4, por exemplo, o número utilizado para consulta é 8.

Como consultar o pagamento

Quem deseja confirmar a data do depósito ou verificar o valor do benefício pode acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS, utilizando uma conta Gov.br. No sistema, basta consultar o Extrato de Pagamento, que reúne todas as informações da folha mensal.

Outra opção é entrar em contato com a Central 135, que presta atendimento de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. O serviço oferece orientações sobre pagamentos, extratos e demais informações relacionadas aos benefícios previdenciários.

O calendário mensal do INSS é acompanhado por milhões de brasileiros e representa uma importante fonte de renda para aposentados, pensionistas e outros segurados. Por isso, conferir a data correta do depósito ajuda a evitar imprevistos e facilita o planejamento financeiro do mês.

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