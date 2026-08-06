Medicamentos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy têm se consolidado como importantes aliados no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2 por promoverem maior saciedade, redução do apetite e perda significativa de peso. Apesar da eficácia comprovada, o sucesso do tratamento depende também da adoção de hábitos saudáveis, e o consumo de bebidas alcoólicas pode comprometer os resultados.

O álcool não corta o efeito dos medicamentos, mas interfere em mecanismos importantes do emagrecimento. Quando ingerida, a bebida passa a ser prioridade para o organismo, que concentra seus esforços na metabolização do álcool antes de utilizar a gordura corporal como fonte de energia. Com isso, a oxidação de gordura é reduzida temporariamente, retardando um dos processos fundamentais para a perda de peso.

Além desse efeito metabólico, as bebidas alcoólicas acrescentam calorias à alimentação sem oferecer benefícios nutricicionais relevantes. O consumo frequente pode dificultar o déficit calórico necessário para o emagrecimento, especialmente quando associado a um estilo de vida sedentário.

Outro fator que pesa contra os resultados é o comportamento alimentar. O álcool costuma reduzir o controle sobre a alimentação, favorecendo o consumo de petiscos, frituras, alimentos ultraprocessados e refeições ricas em sódio e gordura. Mesmo pessoas que apresentam diminuição do apetite durante o tratamento podem ingerir mais calorias quando consomem bebidas alcoólicas.