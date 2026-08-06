Medicamentos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy têm se consolidado como importantes aliados no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2 por promoverem maior saciedade, redução do apetite e perda significativa de peso. Apesar da eficácia comprovada, o sucesso do tratamento depende também da adoção de hábitos saudáveis, e o consumo de bebidas alcoólicas pode comprometer os resultados.
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Álcool
O álcool não corta o efeito dos medicamentos, mas interfere em mecanismos importantes do emagrecimento. Quando ingerida, a bebida passa a ser prioridade para o organismo, que concentra seus esforços na metabolização do álcool antes de utilizar a gordura corporal como fonte de energia. Com isso, a oxidação de gordura é reduzida temporariamente, retardando um dos processos fundamentais para a perda de peso.
Além desse efeito metabólico, as bebidas alcoólicas acrescentam calorias à alimentação sem oferecer benefícios nutricicionais relevantes. O consumo frequente pode dificultar o déficit calórico necessário para o emagrecimento, especialmente quando associado a um estilo de vida sedentário.
Outro fator que pesa contra os resultados é o comportamento alimentar. O álcool costuma reduzir o controle sobre a alimentação, favorecendo o consumo de petiscos, frituras, alimentos ultraprocessados e refeições ricas em sódio e gordura. Mesmo pessoas que apresentam diminuição do apetite durante o tratamento podem ingerir mais calorias quando consomem bebidas alcoólicas.
O consumo frequente também pode afetar a qualidade do sono e a recuperação metabólica, aspectos que influenciam diretamente o controle do peso e o funcionamento adequado do organismo.
Ganho de peso pode ocorrer mesmo durante o tratamento
Embora os medicamentos reduzam o apetite e favoreçam a perda de peso, eles não impedem o ganho de peso quando a ingestão calórica supera o gasto energético diário. As calorias provenientes das bebidas alcoólicas e dos alimentos consumidos durante esses momentos podem ser suficientes para anular o déficit calórico necessário ao emagrecimento.
Casos de pacientes que apresentam pouca perda de peso ou até ganho de peso durante o uso de medicamentos como o Mounjaro costumam estar relacionados à manutenção de hábitos inadequados, entre eles o consumo frequente de álcool, alimentação desequilibrada e baixa prática de atividade física.
Hábitos saudáveis continuam sendo fundamentais
Especialistas destacam que os medicamentos para emagrecimento são ferramentas importantes, mas não substituem mudanças no estilo de vida. Alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, sono de qualidade e controle do estresse continuam sendo fatores decisivos para potencializar os resultados.
Outros aspectos também podem influenciar a resposta ao tratamento, como doses inadequadas, interrupções frequentes do uso dos medicamentos e condições clínicas que alteram o metabolismo. Pacientes com diabetes tipo 2, por exemplo, costumam apresentar uma resposta mais lenta ao emagrecimento.
A recomendação não é, necessariamente, eliminar totalmente o consumo de álcool, mas adotar moderação e discutir esse hábito com o médico responsável pelo tratamento. A associação entre medicação, alimentação saudável, atividade física e acompanhamento multiprofissional continua sendo a estratégia mais eficaz para alcançar uma perda de peso consistente e duradoura.
Entenda a diferença entre Mounjaro, Ozempic e Wegovy
Uma nova era no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade transformou a medicina global com a chegada dos medicamentos injetáveis semanais. Embora frequentemente associados ao emagrecimento rápido nas redes sociais, o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro possuem focos regulatórios, dosagens e mecanismos de ação distintos que o paciente precisa conhecer.
Ozempic: O Pioneiro no Controle do Diabetes.
Desenvolvido originalmente para o tratamento do diabetes tipo 2, o Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida. O medicamento simula o hormônio GLP-1, substância que o próprio corpo produz para sinalizar ao cérebro a sensação de saciedade e estimular a liberação de insulina. A perda de peso observada em pacientes diabéticos levou a uma explosão do uso off-label (quando o remédio é prescrito para uma finalidade diferente da que consta na bula) ao redor do mundo. Sua dose máxima recomendada em bula para o tratamento do diabetes é de 1,0 mg por semana.
Wegovy: A Mesma Fórmula, Focada na Obesidade.
Diante do sucesso da semaglutida no controle do apetite, a farmacêutica Novo Nordisk desenvolveu o Wegovy. Ele utiliza o mesmíssimo princípio ativo do Ozempic, mas foi submetido a testes clínicos específicos para tratar a obesidade e o sobrepeso associado a comorbidades (como hipertensão ou colesterol alto). A grande diferença regulatória e prática está na dosagem: as canetas de Wegovy alcançam até 2,4 mg semanais. Esse volume maior garante uma perda de peso mais acentuada e sustentada a longo prazo em comparação com as doses padrão do Ozempic.
Mounjaro: A Nova Fronteira do Agonista Duplo.
Considerado o avanço mais recente e potente do mercado, o Mounjaro traz uma molécula diferente, a tirzepatida, desenvolvida pela Eli Lilly. Enquanto os concorrentes imitam apenas um hormônio (o GLP-1), o Mounjaro atua como um "duplo agonista", imitando o GLP-1 e também o GIP (outro hormônio intestinal relacionado à queima de gordura e controle da glicose). Estudos clínicos apontam que essa atuação conjunta potencializa a redução do açúcar no sangue e confere resultados de perda de peso superiores aos da semaglutida isolada. O Mounjaro é aprovado tanto para o tratamento de diabetes tipo 2 quanto para o gerenciamento crônico do peso.
Alerta Médico e Segurança
Apesar do perfil de eficácia elevado, endocrinologistas alertam que nenhum desses medicamentos deve ser utilizado sem acompanhamento médico estrito. Os efeitos colaterais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia e constipação. Além disso, o tratamento exige um plano de reeducação alimentar e exercícios para evitar a perda excessiva de massa muscular e o temido efeito sanfona após a interrupção das aplicações.