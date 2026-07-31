A Prefeitura de Piracicaba concluiu as obras de manutenção e revitalização da Academia de Ginástica, Parque Regional de Lazer do Piracicamirim Maria Isabel Bueno da Cunha Daroz (Mara) e do Parque de Lazer Piracicamirim Walter Bressan, ambos localizados na avenida Professor Alberto Vollet Sachs, no bairro Morumbi.

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As intervenções, executadas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, tiveram como objetivo ampliar a segurança, a funcionalidade e o conforto dos frequentadores dos espaços, que são importantes áreas destinadas à prática de esportes, lazer e convivência em meio à natureza.