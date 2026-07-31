31 de julho de 2026
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MELHORIAS

Espaços de lazer do Morumbi ganham nova estrutura

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Parques do Morumbi receberam melhorias na infraestrutura, iluminação, equipamentos de lazer e áreas de apoio.
Parques do Morumbi receberam melhorias na infraestrutura, iluminação, equipamentos de lazer e áreas de apoio.

A Prefeitura de Piracicaba concluiu as obras de manutenção e revitalização da Academia de Ginástica, Parque Regional de Lazer do Piracicamirim Maria Isabel Bueno da Cunha Daroz (Mara) e do Parque de Lazer Piracicamirim Walter Bressan, ambos localizados na avenida Professor Alberto Vollet Sachs, no bairro Morumbi.

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As intervenções, executadas pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, tiveram como objetivo ampliar a segurança, a funcionalidade e o conforto dos frequentadores dos espaços, que são importantes áreas destinadas à prática de esportes, lazer e convivência em meio à natureza.

Entre os serviços realizados estão pintura de equipamentos e mobiliários urbanos, manutenção da infraestrutura de apoio, melhorias na rede elétrica e instalação de luminárias de LED de 45 watts, proporcionando maior eficiência energética e sustentabilidade. Também foram substituídos interruptores, tomadas, torneiras e cubas dos banheiros, além da manutenção de portas e alambrados.

Os espaços receberam ainda melhorias nos equipamentos da academia ao ar livre, playground e pista de caminhada. Durante todo o período das obras, os parques permaneceram abertos ao público e continuaram recebendo serviços de zeladoria, como poda de árvores e limpeza.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os serviços de pintura e manutenção já foram concluídos. A única etapa restante é a instalação das novas lixeiras, cuja execução, sob responsabilidade da empresa Piracicaba Ambiental, já está prevista no cronograma.

Os parques contam com infraestrutura de apoio composta por mesas, bancos, bebedouros, bicicletários e banheiros acessíveis, oferecendo mais conforto, autonomia e inclusão aos usuários.

Para o secretário-executivo de Obras, Paulo Ferreira, a revitalização reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade dos espaços públicos.

"Os parques urbanos são essenciais para promover a integração social e aproximar pessoas. Pensando nesse pilar social, a nossa gestão tem investido na revitalização de espaços públicos para garantir que a população desfrute, com mais segurança e conforto, de melhores condições de uso em momentos de lazer e esporte", destaca.

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