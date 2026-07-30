Natural de Itapira, Leonardo trabalhava há dois anos na Sport Pilot, escola de aviação da cidade. Ele atuava como piloto, instrutor e gestor de segurança.

O piloto que morreu na queda de um avião de pequeno porte nesta quarta-feira (29) na zona rural de Mogi Mirim, a 90 km de Piracicaba, foi identificado como Leonardo Bezerra Pinheiro, de 25 anos.

O acidente ocorreu por volta das 16h na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu e pegou fogo. As equipes chegaram por volta das 17h e encontraram o piloto carbonizado. A perícia foi acionada para a identificação oficial da vítima.

Leonardo havia decolado minutos antes da pista do Aeroclube Municipal de Mogi Mirim. O proprietário da escola, Gerson Martinez, confirmou a identidade à EPTV e disse que o jovem estava com a documentação regular e habilitado para voar.

Martinez afirmou ainda não saber o motivo do excesso de combustível na aeronave, mas citou a possibilidade de ser por causa do tempo. "Para ter um pouco mais de segurança caso tenha de fazer uma arremetida, ter de ir para outro aeroporto", disse.