O piloto que morreu na queda de um avião de pequeno porte nesta quarta-feira (29) na zona rural de Mogi Mirim, a 90 km de Piracicaba, foi identificado como Leonardo Bezerra Pinheiro, de 25 anos.
Natural de Itapira, Leonardo trabalhava há dois anos na Sport Pilot, escola de aviação da cidade. Ele atuava como piloto, instrutor e gestor de segurança.
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O acidente ocorreu por volta das 16h na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu e pegou fogo. As equipes chegaram por volta das 17h e encontraram o piloto carbonizado. A perícia foi acionada para a identificação oficial da vítima.
Leonardo havia decolado minutos antes da pista do Aeroclube Municipal de Mogi Mirim. O proprietário da escola, Gerson Martinez, confirmou a identidade à EPTV e disse que o jovem estava com a documentação regular e habilitado para voar.
Martinez afirmou ainda não saber o motivo do excesso de combustível na aeronave, mas citou a possibilidade de ser por causa do tempo. "Para ter um pouco mais de segurança caso tenha de fazer uma arremetida, ter de ir para outro aeroporto", disse.
Colegas descrevem Leonardo como um profissional dedicado e apaixonado por aviação. Além de dar aulas de voo, ele era responsável pela segurança operacional da escola.
A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do SERIPA IV, vinculado ao Cenipa, foram ao local para a ação inicial. Serão coletados dados, verificados danos à aeronave e levantadas informações para apontar possíveis fatores da queda.
A escola disse que vai colaborar com as investigações. A causa do acidente ainda será apurada.