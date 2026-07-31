A tradicional Corrida Corta Mato promove, neste domingo (2), uma edição especial em apoio ao Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno. A atividade marca a abertura da 10ª Semana Municipal de Aleitamento Materno de Piracicaba e será realizada na Esalq, reunindo corredores, caminhantes e famílias em uma ação voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida.
A concentração dos participantes será às 6h30, em frente ao prédio central da Esalq, com aquecimento coletivo antes da largada, prevista para as 7h. No formulário de inscrição, os participantes poderão escolher entre a Corrida Corta Mato, com percursos de 5 km ou 7 km, ou a Caminhada Dourada, com trajeto de 3 km, permitindo a participação de pessoas com diferentes perfis e níveis de condicionamento físico.
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A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e faz parte das ações que buscam ampliar a conscientização sobre os benefícios da amamentação para a saúde da criança, da mulher e para o desenvolvimento sustentável. O tema da campanha deste ano é "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona".
Criada em 1985, a Corrida Corta Mato é uma das mais tradicionais provas de Piracicaba e acontece gratuitamente em todo primeiro domingo de cada mês, sempre na Esalq. Ao longo de mais de quatro décadas, o evento passou a unir a prática esportiva a campanhas de conscientização, apoiando diferentes causas sociais e de saúde, como o Agosto Dourado e o Outubro Rosa. Além de incentivar hábitos saudáveis e a integração entre corredores e caminhantes, a iniciativa reforça seu compromisso com a promoção da qualidade de vida. Mais informações sobre inscrições, regulamento e as próximas edições podem ser acompanhadas no Instagram oficial da Corrida Corta Mato (@cortamatopiracicabaoficial).