A concentração dos participantes será às 6h30, em frente ao prédio central da Esalq, com aquecimento coletivo antes da largada, prevista para as 7h. No formulário de inscrição , os participantes poderão escolher entre a Corrida Corta Mato, com percursos de 5 km ou 7 km, ou a Caminhada Dourada, com trajeto de 3 km, permitindo a participação de pessoas com diferentes perfis e níveis de condicionamento físico.

A tradicional Corrida Corta Mato promove, neste domingo (2), uma edição especial em apoio ao Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno. A atividade marca a abertura da 10ª Semana Municipal de Aleitamento Materno de Piracicaba e será realizada na Esalq, reunindo corredores, caminhantes e famílias em uma ação voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e faz parte das ações que buscam ampliar a conscientização sobre os benefícios da amamentação para a saúde da criança, da mulher e para o desenvolvimento sustentável. O tema da campanha deste ano é "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona".

Criada em 1985, a Corrida Corta Mato é uma das mais tradicionais provas de Piracicaba e acontece gratuitamente em todo primeiro domingo de cada mês, sempre na Esalq. Ao longo de mais de quatro décadas, o evento passou a unir a prática esportiva a campanhas de conscientização, apoiando diferentes causas sociais e de saúde, como o Agosto Dourado e o Outubro Rosa. Além de incentivar hábitos saudáveis e a integração entre corredores e caminhantes, a iniciativa reforça seu compromisso com a promoção da qualidade de vida. Mais informações sobre inscrições, regulamento e as próximas edições podem ser acompanhadas no Instagram oficial da Corrida Corta Mato (@cortamatopiracicabaoficial).