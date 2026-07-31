Piracicaba será o centro do karatê brasileiro entre os dias 3 e 8 de agosto ao receber a Seleção Brasileira da modalidade para um período de treinamentos preparatórios para os Jogos Sul-Americanos, que acontecem em setembro, na Argentina.
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A atividade é promovida pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.
Os treinamentos serão realizados no Ginásio Poliesportivo Dirceu de Toledo, no bairro Jaraguá, e integram a programação oficial das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba.
Segundo o treinador piracicabano Diego Spigolon, atual coordenador técnico da Seleção Brasileira Sênior, a preparação representa uma etapa estratégica para a equipe nacional.
"A nata do karatê nacional estará aqui em Piracicaba", destacou.
Spigolon ressaltou ainda que a competição continental terá importância decisiva para o ciclo olímpico da modalidade.
"O treinamento evidencia a confiança da CBK e do COB na estrutura esportiva do município e na capacidade de organização local", afirmou.
Os Jogos Sul-Americanos servirão como classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, no Peru, reunindo os principais atletas do continente em busca de vagas para a competição.
Além da preparação técnica da seleção, a passagem da equipe por Piracicaba também deve fortalecer o desenvolvimento da modalidade no município. Durante os treinamentos, atletas, professores e praticantes terão a oportunidade de acompanhar de perto os principais nomes do karatê brasileiro, favorecendo o intercâmbio de experiências e incentivando novos talentos.
O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, destacou a importância de sediar a preparação da equipe nacional.
"Receber a Seleção Brasileira de Karatê é motivo de orgulho para nossa cidade. A presença desses atletas de alto nível reforça o compromisso do prefeito Helinho Zanatta com o esporte e inspira nossos jovens a acreditarem no poder da disciplina, do respeito e da dedicação. Sejam todos muito bem-vindos", afirmou.
A delegação será recepcionada na segunda-feira (3). Os treinamentos ocorrerão nos dias 4 e 5 de agosto, das 8h30 às 10h e das 15h30 às 17h; no dia 6, das 15h às 17h; no dia 7, das 8h30 às 10h; e no dia 8, das 8h às 10h30.
A programação completa das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba pode ser consultada no portal oficial do município : https://piracicaba.sp.gov.br/