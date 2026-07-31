Piracicaba será o centro do karatê brasileiro entre os dias 3 e 8 de agosto ao receber a Seleção Brasileira da modalidade para um período de treinamentos preparatórios para os Jogos Sul-Americanos, que acontecem em setembro, na Argentina.

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A atividade é promovida pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.