Nesta quinta-feira (30), o SAMU de Piracicaba parou para se despedir de quem dedicou a vida a salvar a dos outros. Carlos Wagner Gonçalves, condutor da equipe, morreu e deixou um vazio enorme nos colegas, amigos e familiares.
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Exemplo de vida
Carlos era conhecido por 3 coisas: profissionalismo, dedicação e coração gigante. Nos momentos mais difíceis, ele estava lá. Acolhia, cuidava, corria. Respeitado por todos, construiu uma trajetória marcada pelo companheirismo e pela competência.
"Ele vivia para isso. Salvar vidas era o propósito dele", desabafou um colega.
Última homenagem
Emocionados, os colegas do SAMU fizeram um cortejo com as viaturas até o crematório. Sirenes ligadas. Luzes acesas. Era o respeito, a gratidão e a dor de quem perdeu um irmão de farda. Familiares e amigos também se despediram.