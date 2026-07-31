31 de julho de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

SAMU faz cortejo emocionante em despedida do condutor Wagner

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
Familiares e amigos se despediram do condutor Wagner nesta quinta-feira.
Familiares e amigos se despediram do condutor Wagner nesta quinta-feira.

  Nesta quinta-feira (30), o SAMU de Piracicaba parou para se despedir de quem dedicou a vida a salvar a dos outros. Carlos Wagner Gonçalves, condutor da equipe, morreu e deixou um vazio enorme nos colegas, amigos e familiares.

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Exemplo de vida 

Carlos era conhecido por 3 coisas: profissionalismo, dedicação e coração gigante. Nos momentos mais difíceis, ele estava lá. Acolhia, cuidava, corria. Respeitado por todos, construiu uma trajetória marcada pelo companheirismo e pela competência. 

"Ele vivia para isso. Salvar vidas era o propósito dele", desabafou um colega.

Última homenagem 

Emocionados, os colegas do SAMU fizeram um cortejo com as viaturas até o crematório. Sirenes ligadas. Luzes acesas. Era o respeito, a gratidão e a dor de quem perdeu um irmão de farda. Familiares e amigos também se despediram.

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