Nesta quinta-feira (30), o SAMU de Piracicaba parou para se despedir de quem dedicou a vida a salvar a dos outros. Carlos Wagner Gonçalves, condutor da equipe, morreu e deixou um vazio enorme nos colegas, amigos e familiares.

Carlos era conhecido por 3 coisas: profissionalismo, dedicação e coração gigante. Nos momentos mais difíceis, ele estava lá. Acolhia, cuidava, corria. Respeitado por todos, construiu uma trajetória marcada pelo companheirismo e pela competência.

"Ele vivia para isso. Salvar vidas era o propósito dele", desabafou um colega.

Última homenagem