O SAMU de Piracicaba lamentou nesta quinta-feira (30), a morte do condutor Carlos Wagner Gonçalves. Ele era um profissional muito querido, conhecido pela dedicação, responsabilidade e amor ao trabalho de salvar vidas.

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Em nota, a equipe do SAMU destacou toda a trajetória de Carlos. O serviço prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas.