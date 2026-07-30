O SAMU de Piracicaba lamentou nesta quinta-feira (30), a morte do condutor Carlos Wagner Gonçalves. Ele era um profissional muito querido, conhecido pela dedicação, responsabilidade e amor ao trabalho de salvar vidas.
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Em nota, a equipe do SAMU destacou toda a trajetória de Carlos. O serviço prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas.
Segundo a equipe, ele deixa um legado de respeito e compromisso com o atendimento de emergência.
A causa da morte não foi informada.