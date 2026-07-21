31 de julho de 2026
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TEATRO

21º Fentepira abre inscrições para festival nacional de teatro

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CCS
Inscrições para o Fentepira 2026 ficam abertas de 1/08 até 21/08 exclusivamente pela internet.
Inscrições para o Fentepira 2026 ficam abertas de 1/08 até 21/08 exclusivamente pela internet.

Piracicaba inicia neste sábado (1º) as inscrições para a 21ª edição do Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que reunirá grupos de diferentes regiões do país entre os dias 29 de outubro e 8 de novembro. As inscrições seguem abertas até 21 de agosto e definirão os dez espetáculos que integrarão a programação voltada aos públicos adulto, infantil e juvenil.

Além das apresentações abertas ao público, o evento contará com a 31ª Mostra Estudantil de Teatro de Piracicaba, voltada à participação de escolas e entidades que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, ampliando o contato dos estudantes com as artes cênicas.

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Podem participar da seleção grupos com CNPJ ativo e espetáculo apto à inscrição. Entre as exigências estão o envio de um vídeo completo da montagem, o preenchimento da ficha de inscrição, a apresentação da documentação prevista no regulamento e o atendimento às condições técnicas estabelecidas pela organização.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, o festival busca incentivar a produção teatral, promover o intercâmbio entre artistas e ampliar o acesso da população às artes cênicas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário on-line, entre 1º e 21 de agosto. O Fentepira será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro em diferentes espaços culturais de Piracicaba, reunindo companhias de teatro de diversas regiões do Brasil.

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