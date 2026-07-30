A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e consumo de um lote de queijo minas artesanal da marca Militão da Canastra após análises identificarem níveis de coliformes acima do permitido pela legislação. A medida foi publicada nesta quarta-feira (29) e vale exclusivamente para o lote 42 do produto.
A decisão ocorre após a própria fabricante comunicar à Anvisa o recolhimento voluntário da mercadoria, que será descartada. Até o momento, não há registro de consumidores que tenham apresentado problemas de saúde relacionados ao lote.
Lote afetado deve ser retirado de circulação
A determinação envolve apenas o Queijo Minas Artesanal Militão da Canastra, lote 42, produzido em 30 de junho e com validade até 30 de setembro.
Quem adquiriu o produto deve verificar as informações impressas na embalagem e interromper imediatamente o consumo caso pertença ao lote afetado, seguindo as orientações de recolhimento divulgadas pela empresa.
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Exames apontaram contaminação acima do permitido
Segundo informações encaminhadas pela fabricante à Anvisa, a decisão foi tomada após uma análise oficial realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Os exames detectaram:
- Contagem de coliformes a 30°C acima do limite permitido;
- Índice de coliformes termotolerantes a 45°C superior ao estabelecido pela legislação sanitária.
Os coliformes são bactérias utilizadas como indicadores das condições de higiene e da possível contaminação de alimentos e da água. Quando encontrados em níveis elevados, podem indicar falhas no processo de produção ou manipulação.
A empresa informou que todos os produtos recolhidos serão descartados.
Não há casos de consumidores afetados
Apesar da irregularidade identificada nos testes laboratoriais, a fabricante informou que, até o momento, não recebeu notificações de efeitos adversos relacionados ao consumo do queijo pertencente ao lote recolhido.
A Anvisa reforça que consumidores que possuam o produto em casa não devem consumi-lo e devem seguir as orientações do fabricante para devolução ou descarte.
Outro alimento também entrou na lista da Anvisa
Além do queijo, a agência sanitária também determinou nesta semana o recolhimento do Molho Pesto Vermelho com Mascarpone, da marca Cecco, lote 07225288.
Nesse caso, a medida foi adotada devido a uma falha na rotulagem. O produto não informava adequadamente a possível presença de nozes, ingrediente que pode representar risco para pessoas com alergias alimentares.