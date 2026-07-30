A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e consumo de um lote de queijo minas artesanal da marca Militão da Canastra após análises identificarem níveis de coliformes acima do permitido pela legislação. A medida foi publicada nesta quarta-feira (29) e vale exclusivamente para o lote 42 do produto.

A decisão ocorre após a própria fabricante comunicar à Anvisa o recolhimento voluntário da mercadoria, que será descartada. Até o momento, não há registro de consumidores que tenham apresentado problemas de saúde relacionados ao lote.

Lote afetado deve ser retirado de circulação

A determinação envolve apenas o Queijo Minas Artesanal Militão da Canastra, lote 42, produzido em 30 de junho e com validade até 30 de setembro.