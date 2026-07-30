O Ministério Público (MP) revelou um relatório que aponta suspeitas de extorsão, irregularidades em abordagens policiais e fragilidades na produção de provas em ocorrências envolvendo policiais militares em Piracicaba, no interior de São Paulo. Um dos casos mais graves descreve a suposta exigência de drogas e de um fuzil para que um homem não fosse preso durante uma abordagem realizada em janeiro deste ano.

O documento, encaminhado a diversos órgãos de controle e segurança pública, também destaca o aumento da letalidade policial no município e apresenta recomendações para reforçar a transparência e a preservação de provas em investigações.

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Relatório cita exigência de drogas e arma