Microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte de Piracicaba e região poderão participar de uma capacitação gratuita sobre compras públicas promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e pelo Sebrae Aqui. O curso será realizado de forma online nos dias 10 e 12 de agosto, às 19h, e ensinará como pequenos negócios podem fornecer produtos e serviços para órgãos públicos.

A proposta é apresentar, de forma prática, como funciona o processo de contratação pública e mostrar que o mercado governamental também pode representar uma oportunidade de ampliar o faturamento de pequenos empreendedores. Durante os encontros, os participantes receberão orientações sobre licitações, contratos públicos e os primeiros passos para atuar como fornecedores da administração pública.

VEJA MAIS: