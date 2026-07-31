Microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte de Piracicaba e região poderão participar de uma capacitação gratuita sobre compras públicas promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e pelo Sebrae Aqui. O curso será realizado de forma online nos dias 10 e 12 de agosto, às 19h, e ensinará como pequenos negócios podem fornecer produtos e serviços para órgãos públicos.
A proposta é apresentar, de forma prática, como funciona o processo de contratação pública e mostrar que o mercado governamental também pode representar uma oportunidade de ampliar o faturamento de pequenos empreendedores. Durante os encontros, os participantes receberão orientações sobre licitações, contratos públicos e os primeiros passos para atuar como fornecedores da administração pública.
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Um dos temas abordados será a plataforma Contrata+Brasil, ferramenta criada para aproximar órgãos públicos e pequenos fornecedores. Pelo sistema, instituições públicas publicam demandas por serviços, enquanto empreendedores cadastrados enviam propostas comerciais. Após o período de recebimento das ofertas, a administração seleciona a proposta mais vantajosa para a contratação.
Segundo os organizadores, a capacitação foi planejada para facilitar a participação dos empresários. O formato 100% online permite que os participantes acompanhem as aulas de qualquer lugar, enquanto o horário noturno foi escolhido para não interferir na rotina de trabalho das empresas.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente. O curso é voltado a MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte interessadas em conhecer melhor o funcionamento das compras públicas e ampliar as possibilidades de negócio com o setor público.
Serviço
Curso: Compras Públicas – Sebrae e Acipi
Modalidade: 100% online
Datas: 10 e 12 de agosto