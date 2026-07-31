A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, disponibiliza a partir de segunda-feira (3) um total de 306 vagas de emprego para atuação em empresas do município e da região.

As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. O encaminhamento deve ser realizado exclusivamente pelo Painel de Vagas disponível no site da Prefeitura : piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/ .

Os interessados devem manter o cadastro atualizado, além de conferir atentamente os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura. As vagas permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.