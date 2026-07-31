A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, disponibiliza a partir de segunda-feira (3) um total de 306 vagas de emprego para atuação em empresas do município e da região.
As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. O encaminhamento deve ser realizado exclusivamente pelo Painel de Vagas disponível no site da Prefeitura : piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/ .
Os interessados devem manter o cadastro atualizado, além de conferir atentamente os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura. As vagas permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.
Entre as funções com maior número de vagas estão atendente de loja (50), ajudante de pátio de sucata (50), auxiliar de qualidade (36), auxiliar de limpeza (33), auxiliar de serviços gerais (30), chefe de serviço de limpeza (30) e ajudante de obras (17), além de diversas outras ocupações.
Os maiores salários oferecidos são para mecânico de diesel, com remuneração de R$ 5 mil, operador de máquinas de construção civil e mineração (R$ 4.310), eletricista automotivo (R$ 4.200), encanador industrial (R$ 3.137,11), motorista munck (R$ 3.046,31) e pedreiro (R$ 3.037,38). Também há oportunidades para eletricistas de instalações e pedreiros com salários superiores a R$ 2,8 mil.
Há diversas oportunidades sem exigência de atuação anterior, especialmente nas áreas de comércio, serviços, alimentação, produção e limpeza. Para funções técnicas e operacionais, as empresas exigem experiência comprovada, cursos específicos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade para viagens ou trabalho em turnos, além de conhecimentos compatíveis com cada cargo.
Entre os benefícios oferecidos estão vagas em escala 6x1, oportunidades em diferentes turnos, contratos temporários, além de postos exclusivos para Pessoas com Deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS. Algumas empresas também oferecem salário fixo acrescido de comissão para cargos na área comercial.
ENDEREÇO
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.
INFORMAÇÕES
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.