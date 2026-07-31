O Futebol Americano Piracicabano ganhou um novo capítulo em sua história. O Cane Cutters sagrou-se campeão paulista da Série Prata 2026 da São Paulo Football League (SPFL). Em uma decisão equilibrada, intensa e repleta de superação, a equipe de Piracicaba derrotou a Ponte Preta por 9 a 6, no Clube de Campo Empyreo, em Leme, garantindo o primeiro título paulista da sua trajetória no futebol americano equipado e o acesso à Série Ouro de 2027, principal divisão estadual da modalidade.
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Mais do que uma vitória dentro de campo, a conquista simboliza o resultado de um projeto construído ao longo dos anos. Fundado há 16 anos, o Cane Cutters alcança pela primeira vez uma final no futebol americano equipado — a equipe já havia chegado a decisões na modalidade flag, e transforma uma caminhada marcada por dedicação, desafios e persistência em uma das maiores realizações de sua história
Uma campanha construída na superação
A caminhada começou em 29 de março, diante do Rhynos Academy, em Leme. Na estreia, o Cane Cutters venceu por 6 a 0 e iniciou a competição com uma atuação defensiva consistente, característica que acompanharia o time durante toda a temporada.
Na segunda rodada, a equipe enfrentou o Spartans Agogé em uma partida definida nos detalhes. O Cane Cutters acabou derrotado por 15 a 14, em um duelo de grande equilíbrio. Posteriormente, porém, o resultado foi anulado devido a uma irregularidade cometida pelo adversário.
A equipe respondeu dentro de campo. No confronto seguinte, contra o Black Panthers, o Cane Cutters venceu por 14 a 2 e garantiu a liderança do Grupo G, consolidando uma campanha marcada pela organização defensiva e pela capacidade de competir contra equipes com maior tradição e estrutura.
“O nosso grupo sempre acreditou no trabalho que vinha sendo feito. A cada jogo a gente entendia que poderia evoluir mais e que a força da equipe estava justamente na união de todos”, destacou um dos integrantes do time.
O maior desafio da temporada veio na semifinal. Em Rio das Pedras, o Cane Cutters encarou o Corinthians, uma das equipes mais tradicionais da modalidade e apontada como favorita no confronto.
Em uma partida de muita disputa física e concentração, a equipe piracicabana fez história ao vencer por 6 a 0. A defesa teve papel fundamental no resultado, conseguindo neutralizar as principais jogadas ofensivas do adversário e mantendo o placar sob controle até o fim.
A atuação se tornou um símbolo da campanha e aumentou a confiança do grupo para a decisão.
“Aquilo foi a motivação que faltava para a gente chegar ainda mais forte na final. Foi um momento muito marcante, porque a defesa conseguiu fazer algo surreal. Mudou a nossa chave, trouxe ainda mais vontade e mais gana para buscar esse título”, afirmou um representante da equipe.
O desempenho defensivo foi uma das grandes marcas do Cane Cutters na competição. A equipe terminou a Série Prata como a defesa menos vazada do campeonato, mostrando consistência e equilíbrio em uma campanha que culminou com o título paulista e o acesso à Série Ouro de 2027.
Mais do que números, a trajetória representa a evolução de um projeto construído ao longo de 16 anos. Com trabalho coletivo, resiliência e confiança no processo, o Cane Cutters transformou uma campanha de superação em um dos capítulos mais importantes da história do futebol americano de Piracicaba.
"A roça venceu"
Por trás do título paulista da Série Prata 2026 existe uma característica que o Cane Cutters não apenas carrega, mas transforma em motivo de orgulho: a identidade “Da Roça”.
A expressão representa a essência de uma equipe que atua distante dos grandes centros do futebol americano paulista e que, ao longo dos anos, construiu sua trajetória baseada no trabalho, na dedicação e na superação de dificuldades. Com menos recursos e visibilidade em comparação a adversários tradicionais da modalidade, o Cane Cutters encontrou na força coletiva o caminho para alcançar um dos maiores feitos de sua história.
Cerca de 90% do elenco é formado por atletas de Piracicaba, com jogadores também de cidades como Rio das Pedras, Limeira, Rio Claro, São Paulo e Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, o projeto reúne aproximadamente 45 atletas, além da comissão técnica, profissionais de fisioterapia e todos os envolvidos na estrutura que mantém a equipe em funcionamento.
A conquista do acesso à Série Ouro de 2027 representa, para o grupo, a confirmação de que o trabalho desenvolvido longe dos grandes holofotes também pode chegar ao topo do cenário estadual.
Mais do que um apelido, “Da Roça” se tornou um símbolo de pertencimento. A expressão representa a origem, a identidade e a forma como o Cane Cutters encara cada desafio: com trabalho coletivo, dedicação e a certeza de que grandes conquistas também podem nascer longe dos grandes centros.
Da Roça para a Série Ouro
Agora, o Cane Cutters se prepara para um novo desafio em sua trajetória. Em 2027, a equipe de Piracicaba disputará a Série Ouro da São Paulo Football League, onde estará frente a frente com algumas das principais equipes do futebol americano paulista.
Para uma equipe que passou anos trabalhando longe dos holofotes, o momento é de reconhecimento. E a mensagem que fica para o futebol americano paulista é simples: a roça tem força, tem gana, tem capacidade, e agora também tem um título paulista. A roça venceu. E o Cane Cutters está na Série Ouro.
CAMPANHA DO CAMPEONATO
29/03 — Rhynos Academy : Cane Cutters 6 x 0 Rhynos Academy
19/04 — Spartans Agogé : Cane Cutters 14 x 15 Spartans Agogé | Resultado posteriormente anulado em razão de irregularidade da equipe adversária
17/05 — Black Panthers : Cane Cutters 14 x 2 Black Panthers | Vitória que garantiu o primeiro lugar do Grupo G
Semifinal : Corinthians Cane Cutters 6 x 0 Corinthians | Vitória que levou a equipe à primeira final de futebol americano equipado de sua história
Final — Ponte Preta Gorilas : Cane Cutters 9 x 6 Ponte Preta Gorilas | CAMPEÃO PAULISTA — SÉRIE PRATA 2026
OS NÚMEROS DA CONQUISTA
- 16 Anos de história
- 1º Título paulista no equipado
- 1ª Final no equipado
- 1º Lugar no Grupo G
- Defesa menos vazada
- 90% do elenco de Piracicaba
- 45 Atletas no elenco
- 2 Atletas na Seleção Brasileira Sub-20
- 2027 Estreia na Série Ouro