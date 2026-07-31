O Futebol Americano Piracicabano ganhou um novo capítulo em sua história. O Cane Cutters sagrou-se campeão paulista da Série Prata 2026 da São Paulo Football League (SPFL). Em uma decisão equilibrada, intensa e repleta de superação, a equipe de Piracicaba derrotou a Ponte Preta por 9 a 6, no Clube de Campo Empyreo, em Leme, garantindo o primeiro título paulista da sua trajetória no futebol americano equipado e o acesso à Série Ouro de 2027, principal divisão estadual da modalidade.

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Mais do que uma vitória dentro de campo, a conquista simboliza o resultado de um projeto construído ao longo dos anos. Fundado há 16 anos, o Cane Cutters alcança pela primeira vez uma final no futebol americano equipado — a equipe já havia chegado a decisões na modalidade flag, e transforma uma caminhada marcada por dedicação, desafios e persistência em uma das maiores realizações de sua história