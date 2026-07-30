Atleta do handebol do 15 Pira/Selam, a ponta esquerda Jéssica Campos, de 33 anos, foi novamente convocada para a Seleção Brasileira adulta de handebol, que irá disputar no próximo mês, em Medellín, na Colômbia.

Jéssica, a única de Piracicaba nesta convocação, volta ao time canarinho muito em função das boas atuações no campeonato da Lhesp (Liga de handebol do Estado de São Paulo) pelo 15 Pira/Selam. A atleta atua há 10 anos na Noiva da Colina. Apenas por um período em 2018, atuou em Sorocaba, mas logo retornou para a Piracicaba.

“Agradeço a Deus, minha família, minha equipe de Piracicaba e aos amigos que sempre estiveram ao meu lado, incentivando e acreditando em mim. Ser convocada mais uma vez para representar o Brasil é motivo de muito orgulho e felicidade. Que Deus continue guiando os meus passos nessa missão”, declarou a jogadora.