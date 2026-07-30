Atleta do handebol do 15 Pira/Selam, a ponta esquerda Jéssica Campos, de 33 anos, foi novamente convocada para a Seleção Brasileira adulta de handebol, que irá disputar no próximo mês, em Medellín, na Colômbia.
Jéssica, a única de Piracicaba nesta convocação, volta ao time canarinho muito em função das boas atuações no campeonato da Lhesp (Liga de handebol do Estado de São Paulo) pelo 15 Pira/Selam. A atleta atua há 10 anos na Noiva da Colina. Apenas por um período em 2018, atuou em Sorocaba, mas logo retornou para a Piracicaba.
“Agradeço a Deus, minha família, minha equipe de Piracicaba e aos amigos que sempre estiveram ao meu lado, incentivando e acreditando em mim. Ser convocada mais uma vez para representar o Brasil é motivo de muito orgulho e felicidade. Que Deus continue guiando os meus passos nessa missão”, declarou a jogadora.
O selecionado brasileiro irá participar do Torneio Internacional de Balonmano Feria de Las Flores, que será realizado na cidade de Medellín, na Colômbia, no período de 5 a 9 de agosto. A viagem da delegação nacional está programada para o próximo dia 4, com retorno previsto para o dia 10.
“A convocação é resultado do reconhecimento pela dedicação, competência e desempenho da atleta ao longo das competições promovidas pela LHESP, refletindo o compromisso e a excelência do trabalho desenvolvido pela equipe. Trata-se, de uma importante conquista esportiva, que enaltece não apenas a atleta, mas também a equipe 15 Pira/Selam, a LHESP, o município de Piracicaba, o Estado de São Paulo e o Brasil no cenário internacional”, informou, em nota, a Lhesp.
A CARREIRA
Jéssica começou a carreira na cidade de Salgueiro-PE, com apenas 11 anos, incentivada pela irmã, que já jogava handebol na época, e por seu pai, professor de Educação Física. Participou de campeonatos escolares e posteriormente foi convidada para jogar pela Seleção Pernambucana e pelo Clube Português do Recife.
Com boas atuações em quadra, a ponta esquerda recebeu um convite para atuar na Europa, mas teve de escolher entre ir atuar no velho continente ou a carreira militar. Escolheu a segunda opção, mas seguiu atuando paralelamente por times do Brasil. Hoje, ela reforça a equipe de handebol do 15 Pira, de Piracicaba.