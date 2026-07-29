Quem pretende se qualificar sem gastar com mensalidades ganhou uma nova oportunidade no segundo semestre de 2026. O Senac está oferecendo 15.213 vagas em cursos livres, técnicos e de ensino superior nas unidades da região, sendo 8.646 delas com bolsas de estudo integrais. Piracicaba está entre as cidades contempladas pela iniciativa, que busca ampliar o acesso à educação profissional.
As bolsas são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade e atendem candidatos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, sempre 20 dias antes do início de cada curso, a partir do meio-dia. A seleção ocorre por ordem de inscrição, em uma fila virtual.
Na unidade de Piracicaba, os cursos em destaque para este semestre são Aprendizagem, Técnico em Teatro e Técnico em Modelagem do Vestuário. A programação também inclui oportunidades em outras cidades da região, como Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Mogi Guaçu, Itapira e no Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro.
Entre as opções oferecidas nas demais unidades estão cursos nas áreas de tecnologia, administração, saúde, gastronomia, moda, informática, teatro, idiomas, recursos humanos e design, permitindo que estudantes e profissionais encontrem alternativas para iniciar uma carreira, buscar recolocação ou ampliar a qualificação.
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Segundo o Senac, o Programa Senac de Gratuidade já beneficiou mais de 2 milhões de pessoas ao longo de mais de 15 anos de funcionamento. A instituição recomenda que os interessados acompanhem a abertura das turmas, já que as bolsas são preenchidas conforme a ordem de inscrição.
Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) reforça a importância da qualificação profissional para ampliar as oportunidades de emprego. De acordo com o levantamento, programas alinhados às necessidades do mercado aumentam as chances de inserção no trabalho formal e favorecem o crescimento profissional.
Como participar
Para concorrer a uma bolsa, é necessário atender ao critério de renda exigido pelo programa e realizar a inscrição no site do Senac no período indicado para cada curso. Como as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, a orientação é acompanhar o calendário de abertura das turmas para não perder o prazo.
Além de Piracicaba, as oportunidades estão distribuídas entre as unidades de Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Mogi Guaçu, Itapira e Águas de São Pedro, oferecendo formação em diferentes áreas e níveis de ensino.