Quem pretende se qualificar sem gastar com mensalidades ganhou uma nova oportunidade no segundo semestre de 2026. O Senac está oferecendo 15.213 vagas em cursos livres, técnicos e de ensino superior nas unidades da região, sendo 8.646 delas com bolsas de estudo integrais. Piracicaba está entre as cidades contempladas pela iniciativa, que busca ampliar o acesso à educação profissional.

As bolsas são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade e atendem candidatos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, sempre 20 dias antes do início de cada curso, a partir do meio-dia. A seleção ocorre por ordem de inscrição, em uma fila virtual.

Na unidade de Piracicaba, os cursos em destaque para este semestre são Aprendizagem, Técnico em Teatro e Técnico em Modelagem do Vestuário. A programação também inclui oportunidades em outras cidades da região, como Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, Mogi Guaçu, Itapira e no Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro.