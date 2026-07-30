O atleta de muay thai Leônidas Novais e seu técnico, Lukas Bueno, embarcam nesta quinta-feira (30) para Berlim, na Alemanha, para as disputas do “World champioship WKU”, o mundial da modalidade. A dupla vai representar Piracicaba e a academia Inside Lukas Bueno, localizada no Caxambu.

O atleta chega com alguns dias de antecedência para fazer a aclimatação à cidade e ao torneio. As disputadas começam no próximo dia 3 de agosto e seguem até o dia 9 do mesmo mês. Novais disputará a competição na categoria Pro 60 kg, na qual vai em busca do bicampeonato mundial.

Além de Novais, mais dois competidores da academia Inside Lukas Bueno - Eloyse Crhistofoletti (sub-17) e Vinicius Guimarães - estavam aptos para disputar o Mundial, mas não conseguiram por motivos financeiros. Os altos custos, em euro, inviabilizaram a ida da dupla.