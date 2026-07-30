O atleta de muay thai Leônidas Novais e seu técnico, Lukas Bueno, embarcam nesta quinta-feira (30) para Berlim, na Alemanha, para as disputas do “World champioship WKU”, o mundial da modalidade. A dupla vai representar Piracicaba e a academia Inside Lukas Bueno, localizada no Caxambu.
O atleta chega com alguns dias de antecedência para fazer a aclimatação à cidade e ao torneio. As disputadas começam no próximo dia 3 de agosto e seguem até o dia 9 do mesmo mês. Novais disputará a competição na categoria Pro 60 kg, na qual vai em busca do bicampeonato mundial.
Além de Novais, mais dois competidores da academia Inside Lukas Bueno - Eloyse Crhistofoletti (sub-17) e Vinicius Guimarães - estavam aptos para disputar o Mundial, mas não conseguiram por motivos financeiros. Os altos custos, em euro, inviabilizaram a ida da dupla.
“No ano passado e no ano retrasado, a gente foi com dois atletas. Neste ano, a gente iria com três, mas não conseguimos arrecadar para todo mundo ir. Por mais que a gente fez festa junina, pizza, bastante gente ajudou, mas tudo ficou muito caro”, lamentou o treinador.
Sobre as chances de seu atleta, Bueno disse que a confiança é total na conquista do bicampeonato. “É a primeira vez que a gente vai disputar nessa organização, mas estamos preparados e se esforçando. E, se Deus quiser, vamos trazer para o Brasil e para Piracicaba mais um título mundial”, completou o treinador.
A competição, promovida, pelo World Kickboxing and Karate Union (WKU), reúne outras várias artes marciais, além do muay thai – entre elas, kickboxing, karatê esportivo, MMA e sanda (boxe chinês). O Mundial da WKU é considerado um dos principais eventos do calendário internacional da entidade.
EQUILÍBRIO
Com a abertura oficial marcada para o dia 3, a expectativa é de grandes confrontos e de uma forte presença brasileira em busca de resultados expressivos.
Independentemente das medalhas, a participação no WKU World Championship 2026 reforça a tradição do Brasil nas artes marciais e amplia a experiência internacional de seus competidores, fortalecendo o desenvolvimento da modalidade no país.