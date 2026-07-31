Representantes da iniciativa privada interessados em integrar a nova gestão do Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba (Comturpi) para o biênio 2026/2027 têm até o dia 9 de agosto para se inscrever. As candidaturas devem ser realizadas por meio de formulário online, com envio da documentação comprobatória exigida.
Inscrições pelo link : Convocação para composição de nova gestão do COMTURPI - Segmentos da Iniciativa Privada
Prazo : de 31/07/2026 a 09/08/2026
A eleição que definirá os representantes titulares e suplentes do Conselho está marcada para o dia 11 de agosto, às 15h, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Engenho Central.
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O Comturpi é um órgão de participação social que reúne representantes do poder público e da iniciativa privada para discutir, planejar e acompanhar ações voltadas ao fortalecimento da atividade turística no município.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, o trabalho conjunto é essencial para o desenvolvimento do setor.
"Políticas públicas são construídas em conjunto com a sociedade; e o Conselho Municipal de Turismo, que consiste na união do poder público com a iniciativa privada, significa exatamente isto, com ambos trabalhando unidos em prol de um turismo sustentável, responsável, de valorização dos profissionais e de fomento à economia da cidade", afirmou.
Conforme estabelece a Lei Municipal nº 9.047/2018, podem se candidatar representantes dos segmentos de meios de hospedagem, restaurantes e bares diferenciados, agências de viagens, casas noturnas, turismo rural, turismo de negócios e gastronomia, guias de turismo, turismólogos, imprensa e Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural).
No ato da inscrição, os candidatos devem informar seus dados pessoais, indicar o segmento que representam e anexar documento oficial com foto e comprovante de vínculo com a área correspondente.
A presidente do Comturpi, Odaleia Queiroz, destacou a importância do Conselho na construção das políticas públicas para o setor.
"A função é coordenar, auxiliar no planejamento e promover o desenvolvimento do turismo na cidade. As reuniões do Comturpi ocorrem mensalmente, quando são debatidos temas relacionados à atividade turística, auxiliando na elaboração de políticas públicas e fomento de projetos do setor", explicou.
As reuniões do Conselho são realizadas mensalmente e servem como espaço de diálogo entre os diferentes segmentos ligados ao turismo, contribuindo para o planejamento e a implementação de ações que impulsionem o desenvolvimento sustentável da atividade em Piracicaba.