Representantes da iniciativa privada interessados em integrar a nova gestão do Conselho Municipal de Turismo de Piracicaba (Comturpi) para o biênio 2026/2027 têm até o dia 9 de agosto para se inscrever. As candidaturas devem ser realizadas por meio de formulário online, com envio da documentação comprobatória exigida.

Inscrições pelo link : Convocação para composição de nova gestão do COMTURPI - Segmentos da Iniciativa Privada

Prazo : de 31/07/2026 a 09/08/2026