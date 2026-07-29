A Uber iniciou um teste na Europa que prevê a cobrança de uma taxa dos motoristas sempre que uma corrida é enviada pelo aplicativo, mesmo que a viagem não seja aceita ou concluída. A iniciativa, em avaliação em duas cidades, já desperta a atenção de profissionais brasileiros por levantar a possibilidade de o modelo ser adotado futuramente em outros mercados, incluindo o Brasil.
A iniciativa está sendo aplicada em Malmo, na Suécia, e em Basileia, na Suíça. Embora ainda não exista qualquer confirmação de que o sistema será adotado em outros mercados, a novidade desperta interesse porque mudanças importantes na plataforma costumam ser avaliadas inicialmente em regiões específicas antes de uma possível expansão.
Se um dia a medida chegar ao Brasil, ela poderá alterar a forma como motoristas utilizam o aplicativo, incentivando que permaneçam conectados apenas quando realmente estiverem disponíveis para aceitar corridas.
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Teste busca reduzir recusas e tornar viagens mais eficientes
Segundo a Uber, a proposta do novo modelo é tornar o despacho das viagens mais eficiente, priorizando motoristas que estejam próximos ao local de embarque e efetivamente disponíveis para atender passageiros. A expectativa é diminuir recusas e reduzir deslocamentos desnecessários.
Na Suécia, cada solicitação enviada gera uma cobrança de 2 coroas suecas. No entanto, esse valor não permanece com a empresa. Ao fim de cada semana, toda a quantia arrecadada é redistribuída entre os motoristas que concluíram viagens, fazendo com que aqueles que realizaram mais corridas recebam uma parcela maior do montante.
A própria empresa utiliza como exemplo um cenário em que mil chamadas geram um fundo coletivo distribuído entre as viagens efetivamente realizadas. Dessa forma, o sistema procura incentivar que os profissionais aceitem mais corridas e permaneçam conectados apenas quando puderem trabalhar.
Modelo muda de acordo com o país e ainda não tem previsão para o Brasil
Na Suíça, o funcionamento é diferente. Em vez de devolver o dinheiro arrecadado aos motoristas, a Uber optou por reduzir a comissão cobrada sobre as corridas concluídas. Nas categorias Black e Comfort, a taxa caiu de 28% para 26%, enquanto nas modalidades UberX e UberXL passou de 25% para 23%.
A empresa também orienta que motoristas desliguem o aplicativo sempre que não estiverem disponíveis para receber chamadas. Assim, deixam de receber solicitações durante períodos de pausa e evitam a incidência da cobrança prevista no teste.
Até o momento, não há qualquer anúncio oficial sobre a adoção desse sistema no Brasil. Ainda assim, especialistas acompanham a experiência com atenção, já que decisões tomadas em mercados internacionais frequentemente servem de base para futuras mudanças globais da plataforma. Caso os resultados sejam considerados positivos pela empresa, o modelo poderá ser analisado para outros países, incluindo o mercado brasileiro, embora isso dependa de avaliações operacionais, regulatórias e comerciais que ainda não foram anunciadas.