A Uber iniciou um teste na Europa que prevê a cobrança de uma taxa dos motoristas sempre que uma corrida é enviada pelo aplicativo, mesmo que a viagem não seja aceita ou concluída. A iniciativa, em avaliação em duas cidades, já desperta a atenção de profissionais brasileiros por levantar a possibilidade de o modelo ser adotado futuramente em outros mercados, incluindo o Brasil.

A iniciativa está sendo aplicada em Malmo, na Suécia, e em Basileia, na Suíça. Embora ainda não exista qualquer confirmação de que o sistema será adotado em outros mercados, a novidade desperta interesse porque mudanças importantes na plataforma costumam ser avaliadas inicialmente em regiões específicas antes de uma possível expansão.

Se um dia a medida chegar ao Brasil, ela poderá alterar a forma como motoristas utilizam o aplicativo, incentivando que permaneçam conectados apenas quando realmente estiverem disponíveis para aceitar corridas.