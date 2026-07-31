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Márcio Sartório anima o Bem-Vindo ao Engenho neste domingo

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Márcio Sartório é a atração deste domingo (2), das 10h às 12h, no projeto Bem-Vindo ao Engenho.
Márcio Sartório é a atração deste domingo (2), das 10h às 12h, no projeto Bem-Vindo ao Engenho.

O músico, produtor musical e compositor Márcio Sartório é a atração deste domingo (2), das 10h às 12h, no projeto Bem-Vindo ao Engenho, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação é gratuita e acontece no palco localizado próximo à entrada do Engenho Central pela passarela Pênsil.

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Com quase 30 anos de carreira, Márcio Sartório possui oito álbuns lançados e uma trajetória marcada por apresentações em teatros, unidades do Sesc, festivais e eventos no Brasil e no exterior. No show, o público poderá conferir um repertório que reúne composições autorais, com destaque para músicas de temática ambiental, além de releituras de clássicos da Música Popular Brasileira.

A apresentação integra a programação oficial de aniversário dos 259 anos de Piracicaba e reforça a proposta do Bem-Vindo ao Engenho de ampliar a ocupação cultural do Engenho Central aos domingos, oferecendo atrações gratuitas de música, teatro e circo para toda a população.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Além da programação artística, os visitantes poderão aproveitar a praça de alimentação, com food trucks que oferecem doces, salgados e bebidas, tornando o passeio uma opção de lazer para toda a família.

SERVIÇO

Bem-Vindo ao Engenho com Márcio Sartório

Quando: Domingo, 2 de agosto, das 10h às 12h

Onde: Engenho Central (avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende)

Entrada: Gratuita

Link para conferir as novidades : PIRA 259 

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