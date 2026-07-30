O 8º Festival Gastronômico de Piracicaba, Comida na Rua começa nesta sexta-feira (31), na Praça José Bonifácio, no Centro, abrindo a programação oficial de comemoração dos 259 anos do município.
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Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (2), reunindo 32 estabelecimentos gastronômicos e mais de 80 opções de pratos, entre salgados, doces, opções vegetarianas e veganas.
Na sexta-feira (31), o festival acontece das 18h às 22h. No sábado (1º), o público poderá visitar o evento das 11h às 22h, enquanto no domingo (2) o funcionamento será das 11h às 20h. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.
Além da variedade gastronômica, o público encontrará cervejarias artesanais, drinks, cafés, sorvetes e atrações musicais durante os três dias de programação.
PRATOS DISPONÍVEIS
Entre os pratos disponíveis estão torresmo de rolo, casquinha de siri, gyozas, khao pad thai, gnocchi, tortelli recheado com ossobuco ao molho bechamel, risoto à carbonara trufado, steak de chorizo com batatas ao murro, rigatoni trufado com ancho, brisket com fritas, camarão ao creme de catupiry, arroz boliviano, ceviche de tilápia, culinária japonesa, além de empanadas, kibes, esfihas, pizzas, hambúrgueres e diversas porções.
SOBREMESAS
Para quem prefere sobremesas, o cardápio inclui brownie de amêndoas, choux de pistache com ganache de limão, pão de mel, alfajores e sorvetes de pitaia com melancia e de açaí com caldo de cana e limão. Um dos destaques desta edição é a oferta de doces sem açúcar, sem lactose e sem glúten.
Também estarão disponíveis sucos naturais, cafés, chocolate quente, caipirinhas e cervejas artesanais dos estilos IPA, Stout, Pilsen e Weiss, entre outros.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, o festival foi preparado para oferecer opções para diferentes públicos. "O Comida na Rua celebra o aniversário da cidade reunindo diversidade gastronômica e atrações musicais em um único espaço, proporcionando uma experiência para moradores e visitantes", destacou.
PARTICIPANTES
Neste ano, participam da área de alimentação estabelecimentos como Avvi, Bárbaro Hamburgueria, Delicato Bistrô, Empanaderia La Ninha, Estaiada Beira Rio, Fogaria Steak House, Jardim de Gaudí, #Kibedohassib, Lá do Divino, Maeh, Matilha Vegan Food, Meat Steak House, Monte Sul Sushi, Seu Arantes Botequim, Small Smash Burger, Smoker Barbecue, The Pizza Map, Umami Cozinha Asiática e Vado Mirante.
Entre as cervejarias confirmadas estão Cevada Pura, Dama Bier, Em Nome do Malte, Komtainer Beer, Sexto Sentido e Vibeer. Também participam Mille Cuca e Sucupira, na categoria drinks e cafés; Bona Bona Sorvetes Criativos e Stab, com sorvetes; e LeVie, Sucré La Vie e Zuleika's, na área de doces.
VALORES
Conforme o edital, os pratos da categoria gastronomia terão preços entre R$ 20 e R$ 45. As cervejarias comercializarão bebidas entre R$ 13 e R$ 30, sendo obrigatória a oferta de uma Pilsen por R$ 13. Já os produtos das categorias bikes, carrinhos e balcões terão valores entre R$ 15 e R$ 35.
SERVIÇOS
A programação musical contará com nove atrações. Na sexta-feira, Aninha Barros se apresenta das 18h às 20h, seguida da banda Via Pública, das 20h30 às 22h30. No sábado, sobem ao palco Souela (12h às 14h), Sandra Rodrigues (15h às 17h), Os Londrinos (18h às 20h) e Rocktrip (20h30 às 22h30). O encerramento, no domingo, terá shows de Hangar 80 (12h às 14h), Rota Nacional (15h às 17h) e Kadu Pelegrini e Rebel Skul (18h às 19h30).
INFORMAÇÕES
(19) 3403-2648