O 8º Festival Gastronômico de Piracicaba, Comida na Rua começa nesta sexta-feira (31), na Praça José Bonifácio, no Centro, abrindo a programação oficial de comemoração dos 259 anos do município.

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Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (2), reunindo 32 estabelecimentos gastronômicos e mais de 80 opções de pratos, entre salgados, doces, opções vegetarianas e veganas.