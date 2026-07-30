Piracicaba recebe neste fim de semana a terceira edição da Copa Interior de Capoeira (Cicap), competição que reunirá 166 atletas de oito estados e 66 municípios brasileiros no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. O evento tem entrada gratuita e acontece na sexta-feira (31), com o Prêmio da Música, e no sábado (1º), quando serão realizadas as disputas esportivas que classificam atletas para o Volta ao Mundo Bambas (VMB), considerado um dos principais campeonatos da modalidade. Os ingressos gratuitos são limitados e devem ser retirados antecipadamente por meio da página oficial da Cicap no Instagram.
Na sexta-feira, a programação começa às 18h com o V Prêmio da Música, reunindo intérpretes e compositores de diferentes regiões do país em apresentações voltadas à tradição musical da capoeira. Já no sábado, as competições acontecem das 8h às 22h. A programação inclui seletivas pela manhã e à tarde, finais das categorias e os confrontos principais, que distribuem cinturões e vagas para a próxima edição do VMB. Os quatro melhores colocados de cada categoria garantem classificação para a competição internacional.
VEJA MAIS:
- Aniversário de Piracicaba tem gastronomia, shows e mais atrações
- Piracicaba recebe estreia do novo filme do Homem-Aranha
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Ao todo, a Copa Interior de Capoeira contará com disputas em dez categorias, reunindo atletas de diferentes níveis e promovendo o intercâmbio entre grupos e mestres de várias regiões do Brasil. A expectativa é reunir competidores e público durante todo o dia no Ginásio Municipal.
A Cicap integra a programação do 10º Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba (Fenacap), iniciado em 15 de julho. Neste ano, o festival promove 20 dias de atividades voltadas à valorização da capoeira como manifestação esportiva e cultural, com oficinas, rodas, apresentações, palestras, homenagens e encontros entre mestres, atletas e praticantes.
Além das competições, o Fenacap também destaca a produção cultural ligada à capoeira, valorizando compositores, cantadores, luthiers e artesãos responsáveis pela fabricação de instrumentos tradicionais, como berimbaus e caxixis, além de abrir espaço para manifestações da cultura afro-brasileira, entre elas samba de roda, maculelê, jongo, batuque de umbigada e dança afro.