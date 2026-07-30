Piracicaba recebe neste fim de semana a terceira edição da Copa Interior de Capoeira (Cicap), competição que reunirá 166 atletas de oito estados e 66 municípios brasileiros no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. O evento tem entrada gratuita e acontece na sexta-feira (31), com o Prêmio da Música, e no sábado (1º), quando serão realizadas as disputas esportivas que classificam atletas para o Volta ao Mundo Bambas (VMB), considerado um dos principais campeonatos da modalidade. Os ingressos gratuitos são limitados e devem ser retirados antecipadamente por meio da página oficial da Cicap no Instagram.

Na sexta-feira, a programação começa às 18h com o V Prêmio da Música, reunindo intérpretes e compositores de diferentes regiões do país em apresentações voltadas à tradição musical da capoeira. Já no sábado, as competições acontecem das 8h às 22h. A programação inclui seletivas pela manhã e à tarde, finais das categorias e os confrontos principais, que distribuem cinturões e vagas para a próxima edição do VMB. Os quatro melhores colocados de cada categoria garantem classificação para a competição internacional.

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