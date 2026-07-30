A presença de ratos e camundongos dentro de casa pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Especialistas em controle de pragas recomendam seguir a chamada regra dos "4 As", estratégia que consiste em eliminar quatro fatores essenciais para a sobrevivência desses animais: acesso, abrigo, alimento e água.

Segundo o biólogo e especialista em pragas urbanas Matheus Fernandes Viola, pequenas mudanças na rotina e na estrutura do imóvel são suficientes para reduzir significativamente o risco de infestação.

O que são os 4 As?

Os roedores procuram locais que ofereçam condições favoráveis para viver e se reproduzir. Por isso, a principal recomendação é eliminar os recursos que mantêm esses animais no ambiente.