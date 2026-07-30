A presença de ratos e camundongos dentro de casa pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Especialistas em controle de pragas recomendam seguir a chamada regra dos "4 As", estratégia que consiste em eliminar quatro fatores essenciais para a sobrevivência desses animais: acesso, abrigo, alimento e água.
Segundo o biólogo e especialista em pragas urbanas Matheus Fernandes Viola, pequenas mudanças na rotina e na estrutura do imóvel são suficientes para reduzir significativamente o risco de infestação.
O que são os 4 As?
Os roedores procuram locais que ofereçam condições favoráveis para viver e se reproduzir. Por isso, a principal recomendação é eliminar os recursos que mantêm esses animais no ambiente.
Os quatro pilares da prevenção são:
- Acesso: impedir a entrada dos roedores;
- Abrigo: eliminar locais onde eles possam se esconder;
- Alimento: evitar fontes de comida disponíveis;
- Água: retirar pontos que garantam hidratação.
Quando esses quatro fatores são controlados, a residência se torna muito menos atrativa para ratos e camundongos.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Homem de 46 anos morre após cair na rua em Piracicaba
- Motociclista morre após bater em pilar de viaduto em Piracicaba
- Fuga e bloqueio da GCM termina com apreensão de drogas e detidos
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Feche as entradas dos roedores
O primeiro passo é bloquear os locais por onde os animais conseguem entrar.
Embora muitas pessoas imaginem que apenas grandes buracos representem risco, os camundongos conseguem atravessar pequenas frestas, enquanto ratos podem acessar imóveis por tubulações, telhados, muros e redes de esgoto.
Entre as principais recomendações estão:
- vedar frestas em portas, janelas e rodapés;
- instalar telas em passagens externas;
- proteger ralos;
- manter portas bem ajustadas;
- fechar buracos em telhados e paredes.
Organização também faz diferença
Ambientes com caixas de papelão, móveis inutilizados, entulhos e objetos acumulados oferecem esconderijos ideais para os roedores.
Garagens, depósitos e quintais costumam ser os locais mais críticos, principalmente quando há pouco movimento durante o dia.
A orientação é manter esses espaços organizados e evitar materiais encostados em muros e paredes.
Cuidado com lixo e alimentos
Outro fator decisivo é a disponibilidade de comida.
Restos de alimentos, lixo sem tampa e ração de animais domésticos deixada durante a noite favorecem o aparecimento dos roedores
Para reduzir esse risco, especialistas recomendam:
- armazenar alimentos em recipientes resistentes;
- manter lixeiras sempre fechadas;
- recolher restos de comida;
- evitar deixar ração exposta por longos períodos.
Elimine fontes de água
Mesmo com pouco alimento disponível, os ratos conseguem sobreviver se houver água.
Pequenos vazamentos, recipientes com água parada, ralos abertos e ambientes úmidos ajudam a manter esses animais no imóvel.
Consertar infiltrações, secar áreas úmidas e eliminar pontos de acúmulo de água também fazem parte da prevenção.
Prevenção é mais eficaz que combater a infestação
Segundo o especialista, a combinação dos quatro cuidados é a forma mais eficiente de evitar problemas com ratos e camundongos.
Ao impedir o acesso, eliminar esconderijos e retirar fontes de alimento e água, a residência deixa de oferecer as condições necessárias para que os roedores permaneçam no local, reduzindo a necessidade de medidas mais complexas de controle.