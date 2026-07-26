O motociclista Noel Antônio Paulon, de 38 anos, morreu na madrugada deste domingo (26), após se envolver em um grave acidente na Avenida Armando Salles de Oliveira, no centro de Piracicaba.

Motociclista morre no local após bater em pillar de viaduto em Piracicaba.

De acordo com as informações apuradas, a vítima seguia pela via quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um dos pilares de sustentação de um viaduto.

Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos, porém o motociclista sofreu ferimentos graves e teve o óbito constatado no local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.