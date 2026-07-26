26 de julho de 2026
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COLISÃO FATAL

Motociclista morre após bater em pilar de viaduto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Motociclista morre no local após bater em pillar de viaduto em Piracicaba.

O motociclista Noel Antônio Paulon, de 38 anos, morreu na madrugada deste domingo (26), após se envolver em um grave acidente na Avenida Armando Salles de Oliveira, no centro de Piracicaba.

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De acordo com as informações apuradas, a vítima seguia pela via quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um dos pilares de sustentação de um viaduto.

Equipes de resgate foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos, porém o motociclista sofreu ferimentos graves e teve o óbito constatado no local.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

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