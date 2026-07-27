Um homem de 46 anos morreu no final da tarde deste domingo (26) após passar mal enquanto caminhava pelo Jardim Vitória, em Piracicaba.
O caso foi registrado por volta das 16h30.
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Segundo informações, a vítima caminhava sozinha pela rua quando tentou subir na calçada. Foi aí que bateu a cabeça e, em seguida, possívelmente sofreu um infarto.
Moradores que viram a cena ficaram desesperados e acionaram o SAMU. A equipe médica chegou rápido ao local, mas só pôde constatar o óbito do homem.
Morava sozinho
De acordo com familiares, ele morava sozinho, mas os parentes também vivem bairro. A Polícia Civil e o IML foram acionados e as causas da morte serão apuradas.