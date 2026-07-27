27 de julho de 2026
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DRAMA

VÍDEO: Homem de 46 anos morre após cair na rua em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
Após passar mal, o homem morreu na calçada.
Após passar mal, o homem morreu na calçada.

  Um homem de 46 anos morreu no final da tarde deste domingo (26) após passar mal enquanto caminhava pelo Jardim Vitória, em Piracicaba.

O caso foi registrado por volta das 16h30.

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Segundo informações, a vítima caminhava sozinha pela rua quando tentou subir na calçada. Foi aí que bateu a cabeça e, em seguida, possívelmente sofreu um infarto.

Moradores que viram a cena ficaram desesperados e acionaram o SAMU. A equipe médica chegou rápido ao local, mas só pôde constatar o óbito do homem.

Morava sozinho 

De acordo com familiares, ele morava sozinho, mas os parentes também vivem bairro. A Polícia Civil e o IML foram acionados e as causas da morte serão apuradas.

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