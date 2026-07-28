Uma fila chamou a atenção de quem passou pelo Centro de Piracicaba na manhã desta terça-feira (28) e no início da tarde. A inauguração da loja Favorita, Casa e Moda, localizada na Avenida Armando de Salles Oliveira, reuniu consumidores em busca das ofertas anunciadas pelo estabelecimento, com produtos vendidos pelos valores de R$ 7 e R$ 25.
A movimentação começou nas primeiras horas do dia, com clientes chegando antes da abertura da loja para garantir um lugar na fila. Segundo relatos de pessoas que aguardavam atendimento, alguns consumidores chegaram por volta das 5h da manhã para aproveitar as promoções de inauguração.
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A fila se estendeu por trechos de quarteirões próximos ao endereço da loja, chamando a atenção de moradores, comerciantes e pessoas que circulavam pela região central. A equipe de reportagem do JP esteve no local e acompanhou a movimentação durante o período de abertura do estabelecimento.
A loja iniciou o atendimento ao público a partir das 9h da manhã e funciona até as 20h, oferecendo produtos de casa e moda aos consumidores ao longo do dia.
De acordo com os relatos de clientes presentes no local, a expectativa era aproveitar os preços divulgados pela loja durante a inauguração. O movimento alterou o fluxo de pessoas no Centro de Piracicaba, com a presença de consumidores aguardando para entrar no estabelecimento.
A Favorita, Casa e Moda está localizada na Avenida Armando de Salles Oliveira e passou a atender o público nesta terça-feira (28).
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