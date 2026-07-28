A família de Gildo Cordeiro dos Santos, de 53 anos, vive dias de angústia. Ele está desaparecido desde a última quarta-feira (16) em Piracicaba.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional na sexta-feira (18).
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Foi trabalhar e não voltou
Segundo a filha, Natália, Gildo saiu de casa para trabalhar em uma chácara na Estrada do Agrofap, no bairro Godinho. Mas ele nunca mais voltou.
O problema é que Gildo não tem celular e nem carro. Sem esses contatos, a família não tem como saber onde ele está.
História preocupa
No boletim, a filha contou que o pai já havia sumido por alguns dias outras vezes. Só que dessa vez, está demorando demais para reaparecer.
Ela também relatou que Gildo tem problemas com o consumo de álcool.
Polícia investiga
O desaparecimento foi registrado como ocorrência "Não Criminal" na 4ª D.P. de Piracicaba. O caso já foi encaminhado para investigação.
Qualquer informação pode ajudar a encontrar Gildo.