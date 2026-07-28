28 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DRAMA FAMILIAR

Ajude: Família e polícia procuram Gildo, que sumiu em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
A família de Gildo Cordeiro vive dias de angústia.
A família de Gildo Cordeiro vive dias de angústia.

  A família de Gildo Cordeiro dos Santos, de 53 anos, vive dias de angústia. Ele está desaparecido desde a última quarta-feira (16) em Piracicaba.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional na sexta-feira (18).

LEIA MAIS

Foi trabalhar e não voltou

Segundo a filha, Natália, Gildo saiu de casa para trabalhar em uma chácara na Estrada do Agrofap, no bairro Godinho. Mas ele nunca mais voltou.

O problema é que Gildo não tem celular e nem carro. Sem esses contatos, a família não tem como saber onde ele está.

História preocupa

No boletim, a filha contou que o pai já havia sumido por alguns dias outras vezes. Só que dessa vez, está demorando demais para reaparecer.

Ela também relatou que Gildo tem problemas com o consumo de álcool.

Polícia investiga 

O desaparecimento foi registrado como ocorrência "Não Criminal" na 4ª D.P. de Piracicaba. O caso já foi encaminhado para investigação.

Qualquer informação pode ajudar a encontrar Gildo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários