SR. ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho da Sra. Judite Ribeiro dos Santos, era casado com a Sra. Eliana Cirina de Almeida Santos; deixa os filhos: Henrique Almeida Santos e Leticia de Almeida Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. BELARMINA DE SOUZA CRUZ Faleceu dia 28/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 88 anos e era viúva do Sr. Francisco Rodrigues da Cruz. Era filha do Sr. Joaquim de Souza Cruz e da Sra. Sebastiana de Passos Coimbra, falecidos. Deixa os filhos: Eva Maria da Cruz Campos, Manoel de Souza Cruz - falecidos e Nair Rodrigues da Cruz. Deixa netos, bisnetos, tataranetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESORA: SRA. CLIMENE GONÇALVES DE LELLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. José Tertuliano Gonçalves Filho e da Sra. Maria de Jesus Gonçalves, era viúva do Sr. Nicola de Lello; deixa os filhos: Jorge Eduardo de Lello e Carlos Francisco de Lello, (in memória). Deixa netas, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELISA VITTI DE GASPARI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Francisco Vitti e da Sra. Maria Vitti, era viúva do Sr. Egydio Degaspari; deixa os filhos: Luiz Dimas Degasperi, casado com a Sra. Aurea Correr Degasperi; Marta Degasperi Correr, casada com o Sr. Nelson Correr; Osmar Degasperi, casado com a Sra. Aparecida das Graças de Melo Degasperi; Maria de Fatima Degasperi; Luiza Degasperi; Ivete Maria Degasperi Forti, casada com o Sr. Isaias Forti; Maria Elias Degasperi Cristofoletti, casada com o Sr. Gustavo Jose Cristofoletti; Nerci Degasperi, casado com a Sra. Leonilde Forti Degasperi; Ivanete Degasperi; Sandra Aparecida Degasperi Santa Barbara, casada com o Sr. Alexandre Eduardo Santa Barbara e Marcos Degaspari, casado com a Sra. Elisangela Stenico Degaspari. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. IZAC PEREIRA Faleceu dia 28/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Rodrigues Pereira. Era filho do Sr. Antonio Pereira da Rocha e da Sra. Olímpia Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Maria Jose Pereira Victoretti viúva de José Roque Victoretti, Pedro Pereira casado com Lucinei Aparecida Feliciano Rodrigues Pereira, Celso Pereira casado com Ana Alice Pereira, Antonio Augusto Pereira casado com Rosimeire Rosa Pereira. Maria de Lurdes Pereira, Maria Olímpia Pereira Silveira e Nivaldo Pereira- falecidos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala Crisântemos, seguindo para o a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
ADVOGADA: DRA. GISELI APARECIDA BAZANELLI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Antonio Carlos Bazanelli, falecido e da Sra. Cacilda Benedita Bazanelli, era casada com o Sr. Valdemir Felix dos Anjos. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IVANISE MEDEIROS DE ARAÚJO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Jovino de Araujo e Sra. Terezinha de Jesus Araujo; deixa os filhos: Karla Patricia Medeiros Bernardo, casada com o Sr. Cicero da Conceição Bernardo e Karlos Petronio Medeiros de Freitas. Deixa os netos: Kaua, Wallyson, Ana Karla, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOSEFA ENEAS DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Eneas Benedito dos Santos e da Sra. Maria dos Prazeres dos Santos. Deixa filhos, genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFª. MARIA DE LOURDES BELLUCA SIMÕES Faleceu dia 28/07/2026 na cidade de Piracicaba e era viúva do Sr. Nathanael Simões. Era filha do Sr. Eugenio Belluca e da Sra. Ernestina Simões, falecidos. Deixa os filhos: Fabio Eugenio Simões, Jose Paulo Simões casado com Sandra Fernandes Bandeira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/07/2026 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para da referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA INES TEGON FORMAGIO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Angelo Antonio Tegon e da Sra. Izabel Alves de Almeida Tegon, era casada com a Sr. Antonio José Formagio; deixa os filhos: Miguelangelo Formagio, casado com a Sra. Fabiane Fernanda Ribeiro Formagio e Julio Cesar Formagio, casado com a Sra. Fabiana Aparecida Garcia Formagio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARTHA DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 68 anos, filha dos finados Sr. José Carlos da Silva e da Sra. Benedita Candida de Jesus; deixa os filhos: Marcio Roberto Gomes, casado com a Sra. Emanuele Gonçalves Gomes; Cristiano Adalberto Gomes, casado com a Sra. Francisca Eugenia Ribeiro Gomes e João Batista Miller Neto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ORLANDO VALVERDE Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Antonio Valverde e da Sra. Carmen Moreno, era viúvo da Sra. Maria Helena Bicudo Valverde; deixa os filhos: Beatriz Aparecida de Rezende; Valdirene Aparecida Valverde; Daniela Aparecida Valverde Guedes e Jefferson Orlando Bicudo Valverde. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Parque da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
MÉDICO VETERINÁRIO: DR. OSMAR FERRAZ DE PAULA Faleceu dia 26/07/2026, na cidade de São José do Rio Preto/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Benedito Ferraz de Paula e da Sra. Guiomar Machado de Paula; deixa os filhos: Dra. Anna Carolina dos Santos Ferraz de Paula; Victor Guilherme Santos Ferraz de Paula e Rafael Vinicius da Silva de Paula. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 12h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARGARIDA APARECIDA CLEMENTE BREDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Clemente e da Sra. Beatriz Caparrol Clemente, era casada com o Sr. Aparecido Belmiro Breda; deixa os filhos: Edna Regina Breda Lopes, casada com o Sr. Ademir José Lopes; Simone Aparecida Breda Lima, casada com o Sr. Joelson Lima; Jean Rafael Breda, casado com a Sra. Valeria Pereira Breda e Luiz Eduardo Breda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.