SR. ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho da Sra. Judite Ribeiro dos Santos, era casado com a Sra. Eliana Cirina de Almeida Santos; deixa os filhos: Henrique Almeida Santos e Leticia de Almeida Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. BELARMINA DE SOUZA CRUZ Faleceu dia 28/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 88 anos e era viúva do Sr. Francisco Rodrigues da Cruz. Era filha do Sr. Joaquim de Souza Cruz e da Sra. Sebastiana de Passos Coimbra, falecidos. Deixa os filhos: Eva Maria da Cruz Campos, Manoel de Souza Cruz - falecidos e Nair Rodrigues da Cruz. Deixa netos, bisnetos, tataranetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

PROFESORA: SRA. CLIMENE GONÇALVES DE LELLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. José Tertuliano Gonçalves Filho e da Sra. Maria de Jesus Gonçalves, era viúva do Sr. Nicola de Lello; deixa os filhos: Jorge Eduardo de Lello e Carlos Francisco de Lello, (in memória). Deixa netas, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.