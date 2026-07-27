Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na detenção de três homens e na apreensão de entorpecentes durante a madrugada deste domingo (26), após uma tentativa de fuga de um bloqueio de fiscalização de trânsito em São Pedro, na região de Piracicaba.
De acordo com a corporação, a equipe realizava uma operação no bairro Jardim Bela Vista quando o condutor de um veículo desobedeceu à ordem de parada e avançou em direção aos agentes na tentativa de romper o bloqueio. Em seguida, teve início um acompanhamento pelas equipes da GCM.
O veículo foi interceptado no bairro Santa Cruz. No momento da abordagem, um dos ocupantes desembarcou e tentou fugir a pé, sendo perseguido por aproximadamente cinco quarteirões até ser alcançado.
Conforme o registro da ocorrência, o suspeito resistiu à abordagem, o que exigiu o uso de técnicas de contenção e algemas. Os outros dois ocupantes foram abordados sem oferecer resistência.
Durante a vistoria no automóvel, os guardas localizaram uma sacola contendo entorpecentes, além de apreenderem dois aparelhos celulares.
Ainda segundo a GCM, os três envolvidos relataram que haviam saído para comprar drogas. Um dos ocupantes afirmou que pediu ao motorista que parasse o veículo, porém a solicitação teria sido ignorada.
O veículo foi autuado por infrações de trânsito e recolhido ao pátio. Após passarem por exame médico, os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Piracicaba, onde permaneceram à disposição da Justiça.