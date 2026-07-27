Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) resultou na detenção de três homens e na apreensão de entorpecentes durante a madrugada deste domingo (26), após uma tentativa de fuga de um bloqueio de fiscalização de trânsito em São Pedro, na região de Piracicaba.

De acordo com a corporação, a equipe realizava uma operação no bairro Jardim Bela Vista quando o condutor de um veículo desobedeceu à ordem de parada e avançou em direção aos agentes na tentativa de romper o bloqueio. Em seguida, teve início um acompanhamento pelas equipes da GCM.

O veículo foi interceptado no bairro Santa Cruz. No momento da abordagem, um dos ocupantes desembarcou e tentou fugir a pé, sendo perseguido por aproximadamente cinco quarteirões até ser alcançado.