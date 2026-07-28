Uma capivara encontrada com uma flecha atravessada no corpo mobilizou equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na Represa Guarapiranga, na Zona Sul da capital paulista. O flagrante ocorreu após moradores identificarem o animal ferido e pedirem ajuda às autoridades. A ocorrência passou a ser tratada como um possível caso de crime ambiental. A suspeita é de que o animal tenha sido alvo de caça ilegal, prática proibida pela legislação brasileira e passível de punições previstas na Lei de Crimes Ambientais.
Após o resgate, a capivara recebeu atendimento especializado, mas o ferimento era grave e o animal acabou morrendo. O caso agora segue sob apuração para identificar quem praticou o ataque.
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Investigação continua e fiscalização será reforçada
O animal foi encaminhado ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), onde exames necroscópicos deverão esclarecer as circunstâncias da morte e auxiliar as investigações conduzidas pelos órgãos responsáveis.
A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que atos de violência contra animais silvestres configuram crime ambiental e reforçou que a proteção da fauna é uma obrigação prevista na legislação brasileira. Como resposta ao episódio, a Guarda Civil Ambiental anunciou o reforço das ações de patrulhamento na região da Guarapiranga em conjunto com as equipes náuticas.
As autoridades também orientam que qualquer animal silvestre encontrado ferido ou em situação de vulnerabilidade seja comunicado imediatamente aos canais oficiais de atendimento. A recomendação é acionar a Guarda Civil Metropolitana pelo telefone 153.